Joe Manganiello demande le divorce de Sofia Vergara

Sofia Vergara et Joe Manganiello divorcent officiellement, selon des documents obtenus par Fox News Digital.

Manganiello, 46 ​​ans, a déposé les documents devant un tribunal du comté de LA mercredi. Il a inscrit leur date de séparation au 2 juillet.

Une ordonnance a également été demandée pour que les deux époux partagent des informations financières, y compris « les revenus et dépenses actuels, ainsi que les biens, actifs et dettes communautaires et séparés ».

Le dépôt intervient après que le couple a annoncé son intention de se séparer dans une déclaration commune plus tôt cette semaine.

SOFIA VERGARA ET JOE MANGANIELLO ANNONCENT LE DIVORCE APRÈS 7 ANS DE MARIAGE

« En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de notre vie », ont-ils déclaré à Page Six.

Vergara, 51 ans, et Manganiello, 46 ​​ans, se sont rencontrés pour la première fois au Dîner des correspondants de la Maison Blanche en 2014.