Joe Manchin votera contre le For the People Act

WASHINGTON – Le sénateur Joe Manchin, le démocrate clé d’un Sénat divisé, a annoncé qu’il voterait contre le programme phare de réforme du vote des démocrates, le For the People Act, ce qui porterait un coup dur aux ambitions du parti en matière de droits de vote.

« Je crois qu’une législation sur le vote partisan détruira les liens déjà affaiblis de notre démocratie, et pour cette raison, je voterai contre la loi For the People. De plus, je ne voterai pas pour affaiblir ou éliminer l’obstruction systématique », a écrit Manchin dans un éditorial publié dimanche dans le Charleston (Virginie de l’Ouest) Gazette-Mail.

La décision de Manchin de s’opposer à la législation, qui donnerait au gouvernement fédéral une plus grande capacité de mettre en œuvre un cadre électoral standard dans tout le pays et permettrait au gouvernement fédéral d’appliquer la loi sur les droits civils, était enracinée dans son désir de bipartisme et son opposition à ce qu’il considère comme un effort partisan myope des démocrates.

Alors que la Chambre a adopté le projet de loi en mars, la législation s’est enlisée au Sénat, où une obstruction de 60 voix est nécessaire pour faire avancer la législation. Manchin a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voterait pas pour éliminer l’obstruction systématique, une règle du Sénat avec une histoire compliquée.

Manchin a réitéré qu’il n’était pas intéressé par les réformes de l’obstruction systématique sur les droits de vote, quelque chose sur lequel le Majority Whip James Clyburn, DS.C., un vétéran du mouvement des droits civiques et ardent défenseur des droits de vote, a fait pression sur Manchin dans le passé.

« Bien sûr, certains membres de mon parti ont fait valoir que le moment était venu d’abandonner de telles réformes électorales bipartites et d’adopter des réformes et des politiques électorales uniquement soutenues par un seul parti. Respectueusement, je ne suis pas d’accord », a écrit le sénateur.

Avec sa dernière annonce, le démocrate de Virginie-Occidentale a probablement mis fin aux chances d’adoption de la législation.

Au lieu d’adopter la version sénatoriale du projet de loi, connue sous le nom de S.1, Manchin a fait valoir que la chambre haute devrait adopter une version renforcée de la loi sur les droits de vote de John Lewis, qui rétablirait la loi sur les droits de vote de 1965 avec quelques dispositions supplémentaires.

« Ma collègue républicaine, la sénatrice Lisa Murkowski, s’est jointe à moi pour exhorter les dirigeants du Sénat à mettre à jour et à adopter ce projet de loi par voie d’ordonnance. Je continue de discuter avec mes collègues républicains et démocrates de la valeur de la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis, et Je suis encouragé par le désir des deux côtés de transcender la politique partisane et de renforcer notre démocratie en protégeant les droits de vote », a écrit Manchin.

Les démocrates de Capitol Hill et la Maison Blanche ont clairement indiqué que l’élargissement de l’accès au vote est une priorité absolue pour le parti.

La fusion des démocrates autour de la question intervient alors que les États contrôlés par les républicains à travers le pays adoptent une série de lois sur la sécurité électorale qui, selon les critiques, rendront le vote plus difficile, en particulier pour les personnes de couleur et les circonscriptions à tendance démocrate.

Mardi, Biden a annoncé que le vice-président Kamala Harris dirigera les efforts de l’administration pour étendre la législation sur les droits de vote et d’autres mesures à travers le pays.

La disparition potentielle de S.1 affectera probablement la stratégie de l’administration en matière de droits de vote à l’avenir.

S’exprimant lors d’un événement commémorant le 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa, Biden a déclaré « qu’il va falloir beaucoup de travail » pour combattre « l’attaque contre notre démocratie » posée par la liste actuelle des projets de loi électorale, mais que Harris était prêt pour la tâche.

