Joe Manchin, un sénateur démocrate clé, dit qu’il s’opposera au candidat de Biden au poste de chef du budget, mettant la nomination en péril

WASHINGTON – Le sénateur Joe Manchin, DW.V., un démocrate modéré clé, a annoncé vendredi qu’il s’opposerait au candidat du président Joe Biden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget, mettant sa nomination en péril.

Manchin a déclaré dans un communiqué après avoir examiné les déclarations publiques et les tweets de Neera Tanden qui étaient « personnellement dirigés » vers ses collègues du Sénat, il s’opposerait à sa nomination pour diriger le puissant bureau.

« Je crois que ses déclarations ouvertement partisanes auront un impact toxique et préjudiciable sur l’importante relation de travail entre les membres du Congrès et le prochain directeur du Bureau de la gestion et du budget », a-t-il déclaré.

Bien qu’un vote final du Sénat sur la nomination de Tanden ait encore été programmé, l’opposition de Manchin pourrait saboter sa confirmation en raison de la division 50-50 du Sénat entre républicains et démocrates. Elle aurait besoin de recueillir au moins un vote d’un républicain et pour le vice-président Kamala Harris de briser une égalité potentielle pour obtenir la majorité simple nécessaire pour la confirmation.

La Maison Blanche a annoncé qu’elle allait continuer avec la confirmation de Tanden.

« Neera Tanden est une experte en politique accomplie qui serait une excellente directrice du budget et nous attendons avec impatience les votes du comité la semaine prochaine et de continuer à travailler pour sa confirmation par l’engagement avec les deux parties », a déclaré l’attachée de presse Jennifer Psaki.

Interrogé par les journalistes s’il retirerait la candidature de Tanden de l’examen, Biden a répondu « non ».

«Je pense que nous allons trouver les votes pour la faire confirmer», a-t-il déclaré. On ne sait pas quels sénateurs républicains pourraient voter pour Tanden, dont beaucoup se sont offusqués de ses anciens messages sur les réseaux sociaux et de ses déclarations les critiquant.

La commission du budget du Sénat devrait voter sur la nomination de Tanden la semaine prochaine avant un vote en salle. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Président du comité, n’a pas participé à la nomination de Tanden lors d’une interview de CNN vendredi soir, disant qu’il parlerait à Tanden « au début de la semaine prochaine ».

Suite:‘Radioactif’? Neera Tanden, le choix de Biden pour le chef du budget, tente de convaincre les critiques de gauche et de droite

Suite:Bernie Sanders presse Neera Tanden de choisir le budget sur les attaques Twitter contre lui et d’autres

Tanden, l’ancien chef du Centre libéral pour le progrès américain, avait pris de la chaleur pendant le processus de confirmation pour des déclarations passées sur les médias sociaux qui se transformaient parfois en attaques personnelles contre les législateurs.

Au cours de ses audiences de confirmation devant le Comité du budget du Sénat et le Comité du Sénat sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales, Tanden s’est excusée pour ses remarques passées.

« Ma langue et mes expressions sur les réseaux sociaux ont causé du tort aux gens, et je me sens mal à ce sujet. Et je le regrette vraiment et je reconnais qu’il est vraiment important pour moi de démontrer que je peux travailler avec les autres », a-t-elle déclaré au Comité du budget. plus tôt ce mois-ci. « Je dirais que les médias sociaux mènent à trop de commentaires personnels et que mon approche sera radicalement différente. »

Suite:Neera Tanden s’excuse pour les attaques de GOP sur Twitter et s’engage à être bipartite en tant que chef du budget de la Maison Blanche

Contribution: Courtney Subramanian et Joey Garrison