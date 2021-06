Joe Manchin s’oppose à de grandes parties de l’agenda de Biden alors que le réseau Koch le fait pression

Le groupe de défense des intérêts politiques soutenu par le milliardaire Charles Koch a fait pression sur le sénateur Joe Manchin, DW.Va., pour qu’il s’oppose à des éléments clés de l’agenda démocrate, notamment la réforme de l’obstruction systématique et la législation sur les droits de vote.

Cet effort de lobbying semble porter ses fruits. Manchin, en un éditorial récent, a écrit qu’il s’opposait à l’élimination de l’obstruction systématique et qu’il ne voterait pas pour le For the People Act, qui, selon les partisans, limiterait l’influence de gros donateurs sur les élections.

Le président Joe Biden a appelé certaines des restrictions de vote proposées par les dirigeants républicains dans plusieurs États « malade » et « non-américain ». Le président a salué le Loi sur le peuple et a dit que l’obstruction doit être modifié.

Soixante voix sont nécessaires pour briser l’obstruction systématique au Sénat, afin de permettre à la législation d’obtenir un vote final. Les démocrates, qui disposent de 50 sièges, ont un contrôle étroit sur la chambre en raison du vote décisif du vice-président Kamala Harris.

CNBC a passé en revue un épisode d’un groupe politique de Koch, Americans for Prosperity’s série de vidéos, ainsi que des publicités conçues par l’organisation. Le réseau appelle spécifiquement ses partisans à la base à pousser Manchin, un démocrate conservateur, à s’opposer à certaines des priorités législatives de son parti.

Americans for Prosperity a lancé un site Internet intitulé West Virginia Values, qui appelle les gens à envoyer un e-mail à Manchin « pour être la voix dont la Virginie-Occidentale a besoin à DC – Rejeter le programme partisan de Washington ».

Il énumère ensuite tous les éléments que Manchin a promis de s’opposer, y compris l’idée d’éliminer l’obstruction systématique, la loi For the People et la création de la Cour suprême. Il montre ensuite tout ce que le groupe pense que Manchin devrait s’opposer, y compris le plan d’infrastructure de Biden et la loi PRO favorable aux syndicats.

Les dirigeants d’Americans for Prosperity ont participé à l’une de leurs séries de vidéos avec le directeur de l’État de Virginie-Occidentale en mai, où ils ont félicité Manchin pour avoir exprimé son opposition à l’abolition de l’obstruction systématique. La vidéo a été examinée par CNBC après sa publication sur la page Facebook du groupe.

« Un homme sage a dit un jour qu’il faut beaucoup de courage pour tenir tête à ses ennemis, mais qu’il en faut encore plus pour tenir tête à ses amis », a déclaré Ted Ellis, directeur des coalitions pour l’équipe des affaires gouvernementales d’Americans for Prosperity, dit au public. « Et c’est ce que fait Joe Manchin en ce moment. Il fait preuve, je pense, de beaucoup de courage et nous devrions l’applaudir. »

« Nos bases sont d’une importance critique et il serait difficile de dire qu’elles sont plus importantes n’importe où que la Virginie-Occidentale en ce moment en raison de l’impact dramatique que nos bases ont en Virginie-Occidentale en encourageant le sénateur Manchin à rester ferme sur ce point », Casey Mattox , le vice-président de la stratégie juridique et judiciaire chez Americans for Prosperity, a déclaré lors de la présentation.

Ellis est répertorié dans un récent rapport de lobbying comme l’un des responsables d’Americans for Prosperity qui, au premier trimestre de 2021, a fait pression contre le For the People Act et le plan de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars de Biden. Les lobbyistes ont ciblé les législateurs de la Chambre et du Sénat.

Dans une déclaration à CNBC, un porte-parole d’Americans for Prosperity n’a pas nié si ses responsables avaient parlé directement à Manchin ou à son personnel au sujet de la loi For the People. Le représentant a fait l’éloge de la position de Manchin sur le projet de loi et a comparé sa position à celle de l’American Civil Liberties Union.

« Le sénateur Manchin a longtemps tracé sa propre voie, et sur cette question, nous sommes d’accord : une partisanerie extrême empêche de trouver des solutions positives », a déclaré mardi à CNBC Lo Isidro, porte-parole de l’AFP. « Malheureusement, ce projet de loi et les tactiques que certains utilisent pour l’adopter rendraient plus difficile la collaboration – débat glaçant, aggravation de la partisanerie et mise en place d’un faux choix entre le droit de vote et la liberté d’expression. Nous sommes pour les deux. Comme l’ACLU , nos préoccupations se concentrent sur la partie qui cible le premier amendement. Et nous continuerons à défendre ces droits. »

Un porte-parole de Manchin n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Américains pour la prospérité aussi a lancé une publicité radio en Virginie-Occidentale qui cite Manchin lui-même disant que les démocrates ne sont pas pour le Green New Deal ou l’assurance-maladie pour tous. « Encouragez le sénateur Manchin à tenir sa promesse. Rejeter un programme partisan qui empêchera la Virginie-Occidentale de réaliser son plein potentiel », dit la voix off dans l’annonce.

Le réseau politique Koch n’est qu’un des nombreux groupes qui ont orchestré des efforts extérieurs pour s’opposer au projet de loi électoral soutenu par les démocrates.

Le new yorker signalé sur une réunion entre les dirigeants de Koch et des représentants d’autres groupes de tendance conservatrice sur la façon dont ils ont essayé d’empêcher l’adoption du projet de loi, mais que certains de leurs propres sondages montrent que les éléments de financement de campagne de la législation sont largement soutenus.

Heritage Action et d’autres groupes ont organisé un rassemblement en mars en Virginie-Occidentale qui, selon Documenté, visait à faire pression sur Manchin pour qu’il s’oppose à une législation similaire à la loi For the People.

Manchin a défendu les Koch contre les attaques de son propre parti.

« Les gens veulent des emplois. Vous ne frappez pas les gens. Je veux dire, je ne suis pas d’accord avec leur politique ou leur philosophie, mais, vous savez, ce sont des Américains, ils paient leurs impôts », a-t-il déclaré. mentionné en réponse à des questions sur les chefs de parti faisant exploser les Koch.

« Ils n’enfreignent pas la loi. Ils créent des emplois », a-t-il noté.