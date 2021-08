Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré jeudi qu’il était « profondément préoccupé » par les efforts continus de la Réserve fédérale pour soutenir l’économie américaine et a exhorté la banque centrale à réduire ses efforts de relance d’urgence.

« Avec la fin de la récession et notre forte reprise économique bien entamée, je suis de plus en plus alarmé par le fait que la Fed continue d’injecter des quantités record de stimulus dans notre économie », a écrit le démocrate conservateur dans une lettre au président de la Fed, Jerome Powell.

Manchin a déclaré qu’il craignait que de nouvelles mesures de relance de la Fed, combinées à des milliards de dépenses dirigées par les démocrates, « conduisent à une surchauffe de notre économie et à des taxes inflationnistes inévitables que les Américains qui travaillent dur ne peuvent pas se permettre ».

Manchin est devenu une figure clé des efforts de son parti pour faire adopter un programme législatif ambitieux soutenu par le président Joe Biden.

La lettre du West Virginian est intervenue alors que le Sénat débattait des amendements au projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, qui pourrait être adopté par la chambre en quelques jours.

Les démocrates, quant à eux, rédigent un projet de loi de réconciliation distinct de 3 500 milliards de dollars visant à lutter contre le changement climatique, à soutenir les travailleurs américains et à d’autres priorités. Le vote de Manchin est nécessaire pour les démocrates, car ils auront besoin que les 50 membres de leur caucus acceptent d’adopter le projet de loi sur la réconciliation, le vice-président Kamala Harris fournissant le vote décisif.

Les représentants du chef majeur du Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et de la Fed n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.