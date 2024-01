Joe Manchin pourrait bouleverser la campagne de réélection de Biden – et faire exploser No Labels en cours de route

CNN

Le sénateur Joe Manchin dit qu’il peut « absolument » se considérer comme président.

En privé, le démocrate de Virginie-Occidentale a déclaré aux gens qu’un problème de santé de Joe Biden ou une condamnation de Donald Trump pourrait lui donner la possibilité de se présenter comme indépendant cette année.

En public, lors d’arrêts dans des États comme le New Hampshire, la Caroline du Sud et la Géorgie, Manchin dit qu’il pense qu’il a un rôle à jouer en tant qu’icône nationale dans le milieu « fiscalement responsable et socialement compatissant », comparable au rôle du sénateur du Vermont Bernie Sanders. joue pour la gauche progressiste.

Si Manchin se présente, il voudrait le faire en utilisant les bulletins de vote d’État sécurisés par No Labels, un groupe bipartisan qui s’est affirmé comme la réponse à un moment politique dans lequel les électeurs continuent de dire aux sondeurs qu’ils ne veulent pas d’une revanche Biden-Trump. et sont épuisés par le tribalisme politique. Le groupe a fixé une date limite à la mi-mars pour décider s’il soutient ou non un « ticket d’unité » présidentiel, mais à environ un mois et demi de la fin et au milieu de troubles internes, plusieurs hauts dirigeants de No Labels ont déclaré à CNN qu’ils restaient dans le flou sur la voie à suivre. avant.

Pendant ce temps, trois années d’épuisement chez Manchin bouleversant l’agenda de Biden ont laissé le président et ses principaux collaborateurs garder leurs distances, essayant de sonder ce qu’il fait sans risquer de l’énerver en s’adressant directement à lui. Ils espèrent que Manchin décidera finalement de son propre chef de ne pas se présenter de manière indépendante. Mais ils savent qu’un sénateur démocrate parcourant le comté pour avertir que Biden a été tiré trop loin vers la gauche politique serait un problème, d’autant plus que le président et ses collaborateurs tentent de recoudre leur coalition de 2020 qui allait des partisans de Sanders aux anti-Trump. Républicains.

Manchin espère obtenir une réunion avec Biden pour exhorter le président à changer sa façon de faire campagne – par exemple, à se concentrer davantage sur la façon dont l’inflation a diminué après la loi sur la réduction de l’inflation, plus restrictive sur le plan budgétaire, qu’il a forcé Biden à retrancher ; ou parler moins du changement climatique et davantage de sécurité énergétique.

Certains autour de Biden conviennent que Manchin pourrait avoir raison sur la façon de faire son argumentaire. Nerveusement, cependant, ils souhaiteraient qu’il le dise plus doucement et plus loin de la campagne électorale.

Alors que Biden tente d’affirmer le succès de sa présidence, Manchin affirme qu’il a façonné « tout » le programme du président. Dans une interview avec CNN alors qu’il conduisait dans le New Hampshire, Manchin a déclaré que la situation du pays aurait été pire s’il n’avait pas utilisé le Sénat 50-50 pour forcer Biden à faire les choses à sa manière, arguant : « La façon dont cela a été présenté et la façon dont cela s’est terminé est deux choses différentes.

Manchin a qualifié le président d’« homme bon et décent », mais a déclaré qu’il s’inquiétait d’un deuxième mandat de Biden avec un personnel de la Maison Blanche qui, selon lui, est dominé par un groupe de « libéraux d’extrême gauche ». Il qualifie la perspective d’un retour de Trump à la Maison Blanche de « très préoccupante pour tout être humain et toute personne qui aime fondamentalement le pays que nous avons et la vie que nous avons, et qui essaie d’avoir un avenir pour nos enfants et notre avenir ». générations. »

Mais il s’inquiète des sondages qui le font douter de l’obtention d’un second mandat par Biden.

Une personne familière avec sa pensée a fait valoir que cette fois-ci était différente des flirts passés de Manchin sur lesquels les initiés de Washington avaient l’habitude de lever les yeux au ciel.

« Il parcourt le pays. Cela va au-delà du jeu Beltway Bubble », a déclaré la personne.

Dans des conversations privées sur sa candidature potentielle, Manchin parle désormais de No Labels – dont il a été coprésident fondateur en 2011 – en termes dévalorisants comme étant simplement « une organisation d’accès aux bulletins de vote ». Lorsqu’on lui a demandé s’il inclurait du personnel ou d’autres éléments de No Labels s’il lançait une campagne, Manchin a hésité. Au lieu de cela, il considère le groupe comme sa dernière cible à suivre.

Le groupe est déjà en désaccord sur la question de savoir si un démocrate ou un républicain devrait figurer en tête du groupe No Labels. Alors que certains chefs de groupe affirment catégoriquement qu’ils ne veulent pas qu’un ticket No Labels joue un rôle de spoiler en faveur de Trump, d’autres ont éludé les questions sur la manière dont ils pourraient éviter un tel scénario.

Larry Hogan, l’ancien gouverneur républicain du Maryland, a quitté le conseil d’administration de No Labels le mois dernier, frustré par le fait que le pouvoir et l’information étaient thésaurisés par les dirigeants du groupe – et non pour, comme cela a été rapporté ailleurs, ouvrir la voie à sa propre candidature à la présidentielle.

“Cela a été beaucoup moins organisé que prévu” et “il ne voit pas de plan se mettre en place”, a déclaré à CNN une personne familière avec la pensée de Hogan. “Vous ne savez pas où va ce train et vous vous inscrivez à quelque chose pour lequel vous n’avez pas nécessairement souscrit.”

Interrogé sur sa propre évaluation du plan No Labels, Manchin a déclaré à CNN sur la route dans le New Hampshire alors qu’il lançait une tournée nationale : « Je ne pense pas que quiconque le sache. Je pense que cela change de jour en jour, d’heure en heure.

Les projets d’une convention à Dallas ont échoué. Parler d’une convention virtuelle reste ambigu. Qui serait choisi comme délégués à cette convention est un mystère. Qui choisirait ces délégués n’a pas été décidé. La douzaine de candidats potentiels – parmi lesquels des élus et des chefs d’entreprise – qui seront présentés comme options sont gardés secrets, la liste complète étant inconnue même de certains dirigeants. Les informations que No Labels utiliserait pour éclairer sa décision restent en suspens. La manière dont les décisions seraient prises pour garantir que les candidats ne seront pas des spoilers s’ils sont inscrits sur un ticket n’a pas été comprise. On ne sait pas clairement qui déciderait s’il convient ou non de retirer les lignes de vote d’un ticket, comme le groupe affirme qu’il sera techniquement en mesure de le faire au cours de l’été.

Ce qu’il est advenu des dizaines de millions de dollars que le groupe a annoncé vouloir récolter ne sera pas connu avant des années – et plusieurs donateurs se sont sentis trahis, au point que deux d’entre eux ont intenté une action en justice contre No Labels la semaine dernière, accusant le groupe d’appât. -et-switch pour avoir utilisé leur argent poussent une « troisième option de ticket » dans la course à la présidentielle.

« À terme, cela se cristallisera en un processus », a déclaré l’ancien sénateur du Connecticut Joe Lieberman, un démocrate devenu indépendant qui est coprésident de No Labels.

“Nous parlerons du processus en temps opportun”, a déclaré l’ancien gouverneur de Caroline du Nord, Pat McCrory, un républicain qui siège au conseil d’administration de No Labels.

Les responsables de No Labels insistent sur le fait que leurs projets gagneront en popularité à mesure que de plus en plus d’Américains réfléchiront à une probable revanche Trump-Biden. Ils ont promu une carte montrant un candidat à l’unité en mesure de remporter jusqu’à 286 votes électoraux dans 39 États, dont le Dakota du Nord, New York, la Floride, le Texas et Hawaï – suffisamment pour remporter la Maison Blanche, ou au moins créer un trio. scission qui jette les élections à la Chambre des représentants. Tout cela est ancré dans un sondage selon lequel les Américains sont généralement insatisfaits de leurs options existantes pour 2024, compilé par Mark Penn, le mari de la fondatrice et PDG de No Labels, Nancy Jacobson, qui est considérée comme peut-être celle qui pourrait décider des réponses aux questions en suspens.

Dans une interview, Ryan Clancy, stratège en chef de No Labels, a déclaré que le groupe préservait ses options pour être flexible. Il a pointé du doigt les opposants politiques soutenant Biden pour expliquer pourquoi il ne divulguerait pas les détails du plan, estimant qu’il ne voulait pas fournir davantage de matière à des attaques.

Les réponses de Clancy aux questions spécifiques sur les plans comprenaient : « Nous avons beaucoup de latitude », « Nous n’avons pas encore réglé les derniers détails » et « Nous ne les divulguerons pas ».

Les seuls détails que No Labels a divulgués publiquement ces derniers temps sont une plainte déposée auprès du ministère de la Justice alléguant qu’un « complot » de militants et de journalistes tente d’intimider le groupe et les candidats potentiels pour les exclure d’une course. No Labels affirme que ces actions sont illégales car le groupe n’est pas encore techniquement une campagne.

Pendant des mois, Manchin s’est senti frustré que No Labels ait agi sans l’avertir. Ces mesures comprenaient l’annonce de la formation d’un super PAC et les commentaires des responsables du groupe selon lesquels un républicain serait le meilleur pari pour la tête d’un ticket No Labels. Manchin soupçonne également que No Labels a participé à une rumeur selon laquelle lui et Chris Christie avaient discuté de leur collaboration pour 2024 la nuit où l’ancien gouverneur du New Jersey a abandonné la course républicaine. (Un assistant a déclaré qu’ils n’avaient pas parlé cette nuit-là.)

Manchin s’est rendu dans le New Hampshire en juillet de l’année dernière sous la bannière No Labels pour assister à une mairie et promouvoir son nouveau programme. Lors de son voyage au début du mois, les signes qu’il pointait étaient en faveur d’Americans Together, le nouveau groupe lancé par sa fille, Heather Bresch, ancienne PDG du géant pharmaceutique Mylan, qui a touché la même base de donateurs, essentiellement du secteur des affaires. qui déplorent l’état de la politique lors des tournées dans leurs clubs aux prix élevés.

La mission d’Americans Together, selon une vidéo de style clip art diffusée par Bresch avant le discours de Manchin dans le New Hampshire, ressemble davantage à l’objectif initial de No Labels « ramener le compromis ». Il n’y a rien à se présenter à la présidence. Il en va de même pour un nouveau groupe formé par l’ancien représentant de New York Tom Reed, membre du conseil d’administration républicain de No Labels, qui dit vouloir revenir à la recherche de solutions modérées comme le faisait No Labels.

