Joe Manchin parle de Biden, des émeutes du Capitole et de Trump dans une interview exclusive

WASHINGTON – Lorsque le sénateur Joe Manchin a appris qu’une foule de manifestants pro-Trump menaçait de perturber le décompte du Congrès des votes du collège électoral dans le Capitole le 6 janvier, l’ancien joueur de football de 73 ans et 6 pieds 3 pouces a dit qu’il n’était pas prêt à reculer.

« Mon intention était de rester et de me battre: » Laissez-les entrer. Allons-y. » Mais je ne savais pas ce qui se passait », a déclaré le démocrate de Virginie-Occidentale à USA TODAY dans une interview exclusive. « Vous avez fait chanter beaucoup de gens. Je n’ai rien pensé de ça. Mais en 10 ou 15 minutes, une équipe du SWAT arrive avec tout son équipement et dit » Vous êtes hors d’ici. Allez-y maintenant. Don ne t’arrête même pas. «

Manchin était un démocrate rare qui avait une relation amicale avec l’ancien président Donald Trump.À un moment donné, il y avait des rapports selon lesquels le président voulait le nommer comme son secrétaire à l’énergie (ce qui aurait donné au gouverneur républicain de Virginie-Occidentale une chance de remplir le siège du Sénat de Mandchin) , mais le sénateur a retiré son nom de la considération.

Le président Donald Trump s’entretient avec le sénateur Joe Manchin après avoir pris la parole lors d’une session conjointe du Congrès le 28 février 2017. Gagnez McNamee / Getty Images

Mandchin aurait mal tourné Trump, votant pour destituer le président à deux reprises, y compris en février pour avoir incité la foule du 6 janvier à attaquer le Congrès. Trump a été acquitté à deux reprises.

Le sénateur principal de Virginie-Occidentale a déclaré aux États-Unis AUJOURD’HUI qu’il ne pouvait toujours pas croire aux événements qui se sont déroulés ce jour-là alors que le Congrès affirmait la victoire présidentielle de Joe Biden. Bien qu’il ait déjà déterminé au moment de l’insurrection que l’ancien président était une force de division, Manchin a déclaré que les événements du 6 janvier l’étourdissaient toujours.

Manchin s’est assis dans son bureau de Capitol Hill avec USA TODAY pour discuter de plusieurs sujets, y compris la rhétorique de Trump qui, selon lui, a contribué à l’attaque du 6 janvier, sa capacité à réduire une partie du programme progressiste de Biden et son insistance pour que l’obstruction au Sénat demeure malgré la pression des démocrates pour l’éliminer afin que tout projet de loi puisse être adopté avec 51 voix au lieu de 60.

Mandchin: la censure peut être une alternative à la destitution Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a déclaré qu’il pesait lourdement son vote dans le procès de destitution du président Donald Trump et a suggéré que la censure pourrait être une alternative bipartisane. (3 février) AP

Mandchin: « J’ai entendu la rhétorique de Trump pour toujours. Je m’entendais bien avec Donald Trump. Nous avions un bon rapport. Il m’appelait tout le temps. Nous parlions dans les deux sens », a-t-il déclaré.

Mais « il aimait les conflits et il aimait cette agitation. Et c’est bien si vous êtes en affaires. Mais pour la fonction publique, cela ne fonctionne pas. Tout le principe de la fonction publique est de rassembler les gens pour obtenir un consensus. Et Donald Trump n’a pas fait de cette façon. Donc, quand j’ai commencé à arriver à cette conclusion, je pense que c’est juste beaucoup de rhétorique. Je ne savais pas qu’il y avait ce type de fièvre et de haine refoulée chez les gens qu’il leur permettait de déchaîner. «

Mandchin: « C’est une énorme responsabilité qu’il a, et il essaie de rassembler tout le monde. Je sais qu’il le veut. Je sais que c’est dans son ADN. Et j’aimerais voir cela. Le premier texte de loi (allégement du COVID-19), Je savais quand il a dit qu’il devait faire quelque chose parce que nous avions un COVID. Nous avions des gens qui perdaient leur emploi. Boum, boum, boum, boum, boum. Mon meilleur jugement était de faire quelque chose dont nous pouvons être d’accord sur – bipartisane. Mais il avait une plus grande mission et je l’ai compris. Il se présente comme président. Il veut montrer sa force. «

Le sénateur Joe Manchin, DW.V., et la sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, prennent la parole à leur arrivée pour voter au Capitole des États-Unis mardi. Al Drago, Getty Images

Mandchin: « Je parle à tout le monde. Je dîne avec tout le monde. Si je peux trouver une voie à suivre, nous allons la trouver. Vous ne pouvez pas la trouver à moins de connaître des gens et à moins que vous ne vouliez vraiment être un ami et que vous le vouliez. Travaillez de manière honnête, pas un instant.

Mandchin: « Maintenant, nous sommes dans une situation où nous n’avons pas cette urgence (contrairement au soulagement du COVID-19), cette sensibilité au temps, que » Nous devons faire cela. Nous devons faire des infrastructures. » L’infrastructure aurait dû être construite il y a 10 ou 20 ans. Ce n’est pas comme un do-or-die en ce moment. Nous pouvons le réparer, nous devrions le réparer, mais cela devrait être basé sur l’infrastructure. «

Mandchin: « Il y a énormément de choses qui y sont placées, et ce serait bien comme une portée ambitieuse. Mais cela pourrait être plus que ce que nous pouvons faire et obtenir suffisamment de voix pour le faire. Maintenant, ce qu’ils (démocrates) veulent faire, c’est simplement se débarrasser. des règles et faites ce que vous voulez faire. Mais si vous faites cela, pensez simplement aux fluctuations tous les quatre ans à mesure que les choses changent – ou tous les deux ans. «

Le sénateur Joe Manchin quitte le Capitole américain après une session du procès de destitution du président Donald Trump au Sénat américain le 31 janvier 2020. Zach Gibson / Getty Images

Mandchin: « Sur le plan politique, plus que toute autre chose. Comme nous sommes fragiles. À quel point nous avons failli perdre notre pays. »

Mandchin: « Cela m’a donné plus de détermination (à me battre pour cela). Si vous voulez le perdre complètement et que vous voulez être un gouvernement qui n’était pas ainsi que nous avons été formés pour essayer de former une union plus parfaite – pas parfaite, mais plus parfaite – ce n’est pas la manière de le faire. «

Mandchin: « Ce n’était pas ce que c’était censé être. Pourquoi pensez-vous que (l’ancien sénateur démocrate de Virginie-Occidentale) Robert Byrd a mis la règle Byrd? Pour essayer de les maintenir à l’intérieur des garde-corps. Ce n’est pas pour ça. Et s’ils le veulent. obtenir des exemptions pour qu’ils puissent l’utiliser autant qu’ils le souhaitent pour diriger ce Congrès, pouvez-vous imaginer quand nos amis républicains prendront le contrôle? Et cela arrivera. La boucle sera bouclée à nouveau. «