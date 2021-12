Joe Manchin PAC a vu une augmentation des dons d’entreprises alors qu’il combattait l’agenda Biden

Country Roads a collecté plus de 150 000 $ en octobre grâce à plus d’une douzaine de sociétés donatrices telles que Verizon, Union Pacific, Wells Fargo et PAC liées aux industries du charbon et de l’exploitation minière. Manchin, un démocrate conservateur, représente la Virginie-Occidentale, qui a massivement voté pour l’ancien président Donald Trump en 2016 et 2020. L’État est un lieu clé pour l’industrie des combustibles fossiles.

En novembre, le Country Roads PAC a reçu des contributions d’entreprise allant de 2 500 $ à 5 000 $. Les donateurs comprenaient des géants financiers tels qu’American Express et Goldman Sachs, le leader de l’aérospatiale et de la défense Lockheed Martin, les compagnies d’assurance maladie UnitedHealth Group et Blue Cross Blue Shield, et la société de gaz naturel CNX Resources. Le PAC a amassé plus de 110 000 $ en novembre.

Le comité d’action politique du sénateur Joe Manchin a connu une augmentation des contributions des entreprises cet automne, avant sa décision de s’opposer – et apparemment de tuer – le filet de sécurité sociale et le projet de loi sur le changement climatique de 1,75 billion de dollars du président Joe Biden.

Des entreprises, des chefs d’entreprise et des groupes extérieurs ont fait pression sur Manchin pour qu’il s’oppose à des éléments clés du programme de Biden et des démocrates depuis que son parti a obtenu une légère majorité au Sénat après les élections de 2020.

Le réseau Koch a fait pression sur Manchin pour qu’il s’oppose aux éléments clés du programme de Biden. Des milliardaires tels que Nelson Peltz et Ken Langone ont applaudi les actions de Manchin contre son propre parti. Langone a déclaré qu’il prévoyait d’organiser un événement de collecte de fonds pour Manchin alors que le législateur de Virginie-Occidentale envisage de se présenter à sa réélection en 2024.

Jonathan Kott, qui a déjà travaillé pour Manchin en tant que conseiller en communication et est maintenant un lobbyiste, a donné 2 500 $ à la direction de Manchin PAC à la fin du mois de novembre. Kott a commencé à faire pression pour le géant gazier ExxonMobil au troisième trimestre après avoir été embauché par Capitol Counsel plus tôt cette année.

Manchin a déclaré dimanche qu’il ne soutiendrait pas le projet de loi de 1,75 billion de dollars sur les dépenses sociales et la politique climatique de Biden après des mois de négociations avec le président, son équipe et les dirigeants du Congrès. C’était le dernier d’une série de problèmes que Manchin a repoussé au sein de son propre parti.

En octobre et novembre, une période qui a coïncidé avec Manchin luttant contre son propre parti à leur ordre du jour, son PAC a dépensé des milliers de dollars pour les réservations d’hôtel et les voyages.

En novembre, la direction PAC a dépensé plus de 40 000 $ au Greenbrier, un complexe de luxe en Virginie-Occidentale, qui appartient au gouverneur républicain Jim Justice. Le dossier de novembre de la FEC indique que l’argent était destiné à la restauration, à l’hébergement, à la nourriture et aux boissons.

En octobre, le PAC a dépensé plus de 1 000 $ pour les voyages du fils de Manchin, Joseph Manchin IV, selon le dossier de ce mois. L’interception a rapporté que le fils de Manchin a des rôles de leadership dans des entreprises ayant des liens avec le législateur de Virginie-Occidentale.

Le PAC a dépensé 1 000 $ supplémentaires pour le Sawgrass Marriot, un complexe de golf à Ponte Vedra Beach, en Floride, et plus de 2 000 $ pour la restauration d’un événement au RPM Italian, un restaurant à Washington, DC. Le PAC a également dépensé un peu plus de 10 000 $ ce mois-ci comme dépôt pour un événement au Greenbrier.

On ne sait pas dans quel but le PAC a dépensé des milliers de dollars en hôtels, repas et voyages. Un représentant du bureau de Manchin n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Les législateurs utilisent souvent leurs PAC de leadership sur des questions qui, selon les chiens de garde, sont légèrement réglementées en dehors de la politique, selon les recherches des groupes à but non lucratif Issue One et du Campaign Legal Center.

« Le premier numéro et le Campaign Legal Center ont constaté que les PAC de direction de 120 membres du Congrès ont dépensé moins de 50 % en politique entre janvier 2019 et décembre 2020 », a déclaré l’étude. dit. Le PAC de Manchin, selon le rapport, a dépensé environ 65% de ses fonds au cours de cette période pour ce que les chercheurs décrivent comme de la politique, laissant près de 35% à consacrer aux voyages, hôtels, repas, personnel de campagne et autres investissements.

Alors que les PAC de leadership sont destinés à aider à financer les candidats aux élections, le rapport des organisations à but non lucratif indique qu’il semble que de nombreux législateurs utilisent simplement l’argent dans des complexes hôteliers et des restaurants chics.

« Au lieu de cela, de tels modèles de dépenses donnent l’impression que certains politiciens collectent simplement des fonds dans un endroit chic pour payer la prochaine collecte de fonds dans la prochaine destination de fantaisie – créant un cycle de collecte de fonds sans fin dans des restaurants et des complexes luxueux, dont une grande partie est payée par de l’argent à intérêt spécial, sans aucun coût pour les portefeuilles des législateurs », indique le rapport.

Le PAC de Manchin a fait don d’une partie de son argent à une campagne politique, selon le Center for Responsive Politics, non partisan. Le PAC a envoyé 10 000 $ à l’opération politique de la sénatrice Catherine Cortez Masto, D-Nev., au début du cycle de campagne de réélection de 2022. La course du Nouveau-Mexique devrait être compétitive.