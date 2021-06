Joe Manchin n’aidera pas les démocrates à défendre leurs droits de vote

L’une des tristes vérités de la politique américaine est que les démocrates ont besoin du sénateur Joe Manchin plus qu’il n’a besoin du Parti démocrate – et cela s’applique encore plus à la petite démocratie «d». Joe Manchin, apparemment, peut le prendre ou le laisser.

Pour l’instant, il laisse le soin aux républicains, qui semblent avoir abandonné la règle de la majorité juste au moment où ils ont réalisé que les électeurs blancs plus âgés n’étaient plus dans la majorité.

Alors que les démocrates ont au moins brièvement plus de pouvoir législatif national qu’ils n’en ont depuis 2011, notre système d’élections libres et équitables semble être à une élection d’un État catatonique. « Il s’avère que les choses sont bien pires que prévu », a déclaré récemment Daniel Ziblatt, co-auteur du livre « How Democracies Die ».

Nous savons maintenant que pendant que Donald Trump convoquait ses fans à Washington, DC pour une période « sauvage » le 6 janvier, son chef de cabinet, Mark Meadows, tentait de convaincre le ministère de la Justice de soulever des questions et même d’annuler une élection. certifié dans les 50 états. La preuve offerte par Meadows ? Vidéo d’un théoricien du complot « Italygate » affirmant que des personnes en Italie avaient changé de vote aux États-Unis. Les avocats du DOJ ont sommairement rejeté ce rêve fébrile, à la manière des dizaines de tribunaux qui ont rejeté les plaintes des avocats et alliés de la campagne Trump à la suite de la perte de Trump.

Arrêtez le vol qui se déroule à la vue de tous

Mais savez-vous qui utiliserait volontiers un clip vidéo déjanté pour contester une élection libre et équitable ? Législateurs des États républicains, responsables locaux et membres du Congrès.

Tout comme l’insurrection du 6 janvier, le plan du GOP pour voler la prochaine élection présidentielle se déroule à la vue de tous. L’objectif n’est pas seulement de rendre plus difficile le vote, mais aussi de saper l’administration des élections, de destituer tout fonctionnaire qui a fait obstacle à la tentative de Trump de « renverser » les élections de 2020, puis de donner aux législatures républicaines de nouveaux pouvoirs pour s’immiscer dans élections quand ils n’aiment pas les résultats.

Cela se produit alors que les républicains préparent de nouvelles cartes électorales qui leur permettront presque sûrement de reprendre la Chambre, tout en gagnant beaucoup moins de voix que leurs adversaires. Et si les républicains contrôlent le Congrès, les chances qu’un président démocrate dûment élu ait une victoire acceptée à la fois à la Chambre et au Sénat plongent vers zéro.

Face à ce qu’Ari Berman, auteur du livre « Give Us The Ballot » en 2015, appelle « une tentative concertée pour mettre fin à la deuxième Reconstruction », à quoi pense Manchin ?

Dans un éditorial dimanche, Manchin a insisté sur le fait que « le droit de vote est fondamental pour notre démocratie américaine et que la protection de ce droit ne devrait pas concerner les partis ou la politique ». Cette phrase devrait être le fondement d’un reproche cinglant aux républicains qui sapent cela dans tout le pays, mais Manchin l’a utilisé pour claquer ses collègues démocrates.

Il dit qu’il ne soutiendra pas le S.1, le For the People Act qu’il a coparrainé lors du dernier Congrès. Le projet de loi comprend une panoplie de moyens pour faciliter le vote et pour que les votes comptent plus équitablement. C’est la chose la plus proche d’un antidote direct à la vague de projets de loi anti-électoraux du GOP qui balaie la nation.

Marquez-le sur votre calendrier :Le 6 janvier 2025 pourrait être la date de la mort de la démocratie américaine

Plutôt que de donner la priorité à la protection de la démocratie en améliorant l’accès aux sondages ou en négociant pour une version de S.1 qu’il peut toujours soutenir, Manchin s’efforce de préserver l’obstruction systématique, un coup de chance de l’histoire qui a été perverti par le leader républicain du Sénat, Mitch. McConnell dans le contrôle minoritaire presque complet du Sénat.

Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles Manchin fait cela.

Manchin est fortement courtisé par des lobbyistes, dont le réseau Koch. Sa coopération avec la droite pourrait faire du multimillionnaire un lobbyiste encore plus riche une fois qu’il en aura terminé avec le Sénat. S’il restait et mettait le flibustier hors de sa misère, ses liens avec le Sénat seraient encore plus précieux dans une chambre haute du Congrès nouvellement productive.

Stephen Bannon pense que Manchin est un candidat parfait pour recruter au GOP, ce qui détruirait la majorité nue du Sénat démocrate et le plan ambitieux du président Joe Biden pour remodeler le système judiciaire. Mais Manchin aurait pu quitter le navire lorsque les républicains contrôlaient le Congrès et la Maison Blanche, probablement pour des récompenses bien plus importantes. Au lieu de cela, il n’a même pas voté pour les réductions d’impôts de Trump.

Les plus grands fans de Manchin doivent être des démocrates, comme la sénatrice Maggie Hassan, qui préférerait ne pas prendre de votes difficiles alors que chaque membre du caucus pourrait être considéré comme le vote décisif pour toute décision controversée. Mais l’idée que la principale préoccupation de Manchin est de protéger les autres démocrates passe à côté de l’essentiel : il fait ce qu’il pense être dans son meilleur intérêt personnel, quelles que soient les conséquences.

Le droit de vote est désormais une question partisane

Manchin comprend probablement la politique de la Virginie-Occidentale mieux que n’importe quel démocrate vivant. Il a plusieurs victoires à l’échelle de l’État dans un État qu’aucun candidat démocrate à la présidentielle n’a remporté ce siècle. Avoir la gauche furieuse contre lui l’aide probablement en Virginie-Occidentale, encore plus que l’adoption de la loi For the People, qu’un récent sondage montre que 79% des Virginie-Occidentaux soutiennent.

Malheureusement, il a peut-être raison – et je ne fais que l’aider avec une autre chape venant de la gauche. Quoi qu’il en soit, il sait qu’il ira bien quoi qu’il arrive à notre démocratie, qu’il gagne en 2024 ou non.

Zone dangereuse:La défaite de la Commission du 6 janvier laisse présager de dangereux échecs lors du vote et des élections

La meilleure chose que vous puissiez dire à propos de Manchin, c’est qu’il est un institutionnaliste. Dommage que l’institution qu’il souhaite avant tout préserver soit le Sénat de Mitch McConnell. C’est un Sénat où les républicains obtiennent ce qu’ils veulent – ​​des juges et des réductions d’impôts – avec 50 voix, tandis que les démocrates peuvent regarder Manchin et les républicains, qui représentent des dizaines de millions d’Américains de moins qu’eux, détruire un programme soutenu par des majorités dans les deux partis.

Le droit de vote, malheureusement, est une question partisane. Et si Manchin ne veut pas l’admettre, il n’est pas pour le bipartisme. Il est contre la démocratie.

Jason Sattler, un écrivain basé à Ann Arbor, Michigan, est membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY et animateur du podcast « The GOTMFV Show ». Suivez-le sur Twitter : @LOLGOP