Joe Manchin lève 1 million de dollars auprès de Bob Kraft, Wall Street, des sociétés énergétiques

La campagne de réélection du sénateur Joe Manchin a permis de recueillir plus d’un million de dollars sur trois mois grâce aux dons de personnes comme le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, plusieurs dirigeants de Wall Street et des géants de l’énergie.

Cette dernière collecte de fonds auprès de riches chefs d’entreprise et de sociétés a eu lieu au deuxième trimestre, qui s’est terminé il y a un peu plus de deux semaines, fin juin, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Les dons sont arrivés alors que Manchin, un démocrate conservateur de Virginie-Occidentale, s’engageait dans des négociations sur le changement climatique et la législation fiscale, qui sont des priorités pour le président Joe Biden et leur parti.

Cette semaine, il a déclaré qu’il ne poursuivrait pas les discussions sur ces dispositions.

Manchin, dans un interview sur “Talkline” de MetroNews de Virginie-Occidentale vendredi, a déclaré qu’il souhaitait reporter les propositions de politique climatique et fiscale du parti jusqu’à la publication du prochain rapport national sur les données d’inflation. L’inflation a augmenté de plus de 9 % en juin.

Manchin avait précédemment rejeté la proposition de dépenses sociales et climatiques de plus de 1 billion de dollars de Biden, connue sous le nom de Build Back Better. Les représentants de Manchin n’ont pas renvoyé de demande de commentaire.

Les chefs d’entreprise et de Wall Street ont fait l’éloge de Manchin alors qu’il soutient l’agenda de son parti. Il a vu une vague de dons de chefs d’entreprise et de grandes sociétés énergétiques elles-mêmes, avant sa dernière décision de bloquer les objectifs politiques de son parti.

En mai, le co-fondateur de Home Depot, Ken Langone, et l’investisseur de longue date Stanley Druckenmiller ont co-organisé un petit-déjeuner d’accueil pour Manchin, selon des personnes informées à ce sujet, qui ont refusé d’être nommées car l’événement était privé.

Langone a précédemment fait l’éloge de Manchin sur CNBC et a déclaré qu’il organiserait “l’une des plus grandes collectes de fonds que j’aie jamais organisées pour lui”. Les appels aux bureaux de Langone et de Druckenmiller n’ont pas été retournés.