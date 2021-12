Joe Manchin devrait faire pression pour la préparation aux pandémies dans Build Back Better – c’est bon marché et efficace

L’opportunité unique des démocrates d’adopter une législation fiscale et budgétaire majeure est en danger de mort.

Dimanche, le sénateur Joe Manchin (D-WV) a annoncé sur Fox News qu’il en avait fini avec Build Back Better, le projet de loi de politique intérieure du président Biden, condamnant apparemment le paquet d’environ 1,8 billion de dollars couvrant les subventions pour tout, de l’énergie propre à la garde d’enfants.

Mais comme mon collègue Andrew Prokop l’a noté, il y a une autre façon de lire ce moment : pas comme un enterrement pour les espoirs législatifs de Biden, mais une opportunité de les réinitialiser. Manchin a été très clair pendant des mois qu’il s’opposait à la structure actuelle du Build Back Better Act, dans lequel – dans le but de réduire les coûts – de nombreux programmes ont des dates d’expiration prévues après quelques années. Il préférait une facture qui payait entièrement une poignée de programmes permanents. Après l’apparition de Manchin dans Fox News, le Washington Post a rapporté que le sénateur avait présenté à Biden une proposition de dépenses de 1,8 billion de dollars qui comprenait d’énormes subventions à l’énergie propre, un programme pré-K permanent et un coup de pouce permanent aux subventions d’Obamacare pour l’assurance maladie.

Cela soulève la possibilité que Biden et Manchin déchirent la facture et recommencent, dans le but de sélectionner une poignée de programmes à mettre en œuvre de manière permanente. Manchin a clairement indiqué que la pré-K, l’énergie propre et l’Obamacare élargi peuvent figurer sur cette liste. Lui et Biden sont susceptibles de se disputer intensément sur la part du crédit d’impôt pour enfants plus important de cette année qui peut être rendue permanente dans l’accord; Manchin est un sceptique bien connu du programme.

Mais un type d’investissement qui n’a pas reçu beaucoup d’attention (à quelques exceptions près, comme de mon collègue Dylan Scott) mérite une place de permanence dans un grand marché Biden-Manchin : la préparation à une pandémie. Un investissement à long terme relativement modeste pour améliorer la dissuasion, la détection et la réponse aux futures menaces biologiques empêcherait des dommages vraiment catastrophiques semblables à ceux que nous avons connus depuis mars 2020. Cela pourrait sauver des millions de vies et des milliards de dollars, si le Le coût de la pandémie actuelle est une indication – et bien plus si la prochaine est encore pire.

La préparation à une pandémie a été négligée dans les négociations Build Back Better, mais elle mérite une place au centre de l’ordre du jour du Congrès. Cette pandémie ne sera pas la dernière, et les Américains ne peuvent pas se permettre d’être pris au dépourvu comme nous l’étions cette fois.

L’incroyable plan de préparation à une pandémie qui rétrécit

La Maison Blanche, tout à son honneur, comprend que prévenir la prochaine pandémie nécessite un investissement à grande échelle. C’est pourquoi en septembre, le conseiller scientifique de la Maison Blanche Eric Lander et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont publié un rapport appelant à des dépenses de 65,3 milliards de dollars pour la préparation aux pandémies, étalées sur 10 ans.

La proposition comprenait, entre autres, des dépenses de 24,2 milliards de dollars pour la préparation des vaccins (par exemple, l’amélioration de la capacité de fabrication et le développement de vaccins candidats pour les types courants de virus), 11,8 milliards de dollars pour préparer des thérapies antivirales et autres contre les agents pathogènes pandémiques probables, et 5 milliards de dollars sur la recherche et la fabrication pour les tests, ainsi que le financement des équipements de protection individuelle (EPI) et l’amélioration de la conception des bâtiments (par exemple grâce à une meilleure ventilation). Cela vaut la peine de revoir le plan de dépenses dans son intégralité, juste pour avoir une idée de son étendue et de son exhaustivité.

Mais l’administration n’a pas avancé la totalité des 65,3 milliards de dollars dans le programme de dépenses de réconciliation. Initialement, il proposait 30 milliards de dollars de dépenses dans son « American Jobs Plan », dévoilé fin mars, qui a servi de base aux négociations sur les dépenses avec le Congrès après l’adoption de mesures de relance économique d’urgence.

Puis, lors de l’annonce du plan de prévention de la pandémie de 65,3 milliards de dollars, Lander a déclaré aux journalistes que l’administration en voulait au moins 15 milliards de dollars financés par la réconciliation, bien moins que 65,3 milliards de dollars ou 30 milliards de dollars.

La version adoptée par la Chambre comprenait encore moins : 3 milliards de dollars pour la préparation aux pandémies, répartis entre 1,4 milliard de dollars pour les Centers for Disease Control and Prevention pour tout faire, de l’amélioration des tests aux mises à niveau des laboratoires au séquençage génomique de nouveaux agents pathogènes ; 1,3 milliard de dollars pour le secrétaire adjoint aux activités de préparation et d’intervention (ASPR) du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), à dépenser à la fois pour la fabrication et la recherche de contre-mesures ; et 300 millions de dollars pour la Food and Drug Administration afin d’améliorer sa technologie et son infrastructure de laboratoire.

C’est loin d’être suffisant. 3 milliards de dollars est un investissement insuffisant pour prévenir de futures pandémies, en particulier au milieu de la pandémie actuelle qui, selon les recherches des économistes de Harvard David Cutler et Larry Sanders, a déjà coûté aux États-Unis quelque 16 000 milliards de dollars.

Après avoir analysé les données sur quelque 2 600 épidémies passées, la société de recherche Metabiota a estimé qu’il y a environ 25% de chances qu’une autre pandémie de l’échelle de Covid-19, ou plus, se produise au cours des 10 prochaines années. Si une telle pandémie nous coûte 16 000 milliards de dollars, réduire les chances qu’elle se produise d’un seul point de pourcentage a une valeur de 160 milliards de dollars. Bien que des estimations précises soient impossibles, une politique de prévention des pandémies sensée qui comprend une capacité de fabrication étendue de traitements et de vaccins et de tests et d’EPI pouvant être déployés rapidement devrait réduire les risques d’une telle pandémie, ou réduire la gravité d’une telle pandémie, de bien plus d’un point de pourcentage.

Le simple déploiement d’une technologie de séquençage génomique et de systèmes de données qui permettraient de surveiller en temps réel les nouvelles maladies dans les principaux hôpitaux et usines de traitement des eaux usées devrait réduire considérablement le risque de pandémie.

« Le coût de mise en place et d’exploitation d’une architecture de surveillance dans 200 hôpitaux urbains aux États-Unis serait bien inférieur à 1 milliard de dollars, et cela pourrait être fait en un an », a écrit le scientifique David Ecker dans Scientific American l’année dernière.

Un tel système serait capable de détecter un nouveau virus comme le SRAS-CoV-2 si seulement sept personnes symptomatiques se rendaient dans les salles d’urgence et subissaient des tests de routine qui ne détectaient pas un agent pathogène déjà connu. Ce processus permettrait ensuite de séquencer rapidement le virus et de développer rapidement des diagnostics, des vaccins et des thérapies pour le cibler. Un tel monde semble possible, pour un coût incroyablement modeste.

Le meilleur argument que je puisse voir contre l’inclusion de la totalité des 65,3 milliards de dollars de financement de la préparation dans le projet de loi sur la réconciliation est qu’il pourrait y avoir d’autres moyens de le faire. Les républicains au Congrès ont été étonnamment disposés à soutenir les investissements dans la science dans certains cas. La loi américaine sur l’innovation et la concurrence, un investissement de 250 milliards de dollars pour améliorer la fabrication et stimuler la recherche et le développement scientifiques dans le but de « battre la Chine », a obtenu un énorme 19 sénateurs républicains à voter pour elle en juin. Bien qu’elle soit pire que la version initialement proposée, même les critiques fait l’éloge du projet de loi final adopté comme représentant un investissement majeur dans la recherche.

Si une telle coalition peut également être constituée pour le financement de la préparation à une pandémie, cela peut représenter un moyen de faire cet investissement sans prendre de place dans le projet de loi Reconstruire en mieux.

Certains militants progressistes ont proposé cela comme une raison pour éviter de donner la priorité à la préparation à une pandémie ; L’activiste des Democratic Socialists of America, Emma Claire Foley, a déclaré à l’American Prospect cet automne que la préparation à une pandémie était une « approche fondamentalement limitée qui s’intègre très bien dans un programme modéré », préférant se concentrer sur l’élargissement de l’accès à l’assurance maladie.

La préparation à une pandémie n’a pas de base naturelle comme, par exemple, l’expansion de l’assurance-maladie. Il n’y a pas le même bouillonnement militant autour de cela qu’il y a autour du changement climatique, un autre risque catastrophique permanent pour l’humanité. Et l’avantage politique pour les élus est difficile à voir. Personne n’obtient jamais le mérite de la pandémie qui n’a pas ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’amener les politiciens à se préparer à des menaces rares mais potentiellement catastrophiques.

Mais en fin de compte, nous devons donner la priorité au financement de la préparation aux pandémies chaque fois que l’occasion se présente. La possibilité d’un investissement accru dans la préparation aux pandémies dans des projets de loi autres que Build Back Better ne devrait empêcher aucun investissement de se produire dans Build Back Better. Même un programme complet de 65 milliards de dollars sur 10 ans serait dérisoire par rapport aux 500 à 600 milliards de dollars que Manchin soutient pour lutter contre le changement climatique, par exemple, ou aux 200 milliards de dollars que l’administration Biden estime que la pré-K universelle (une autre politique soutenue par Manchin) coûtera plus de 10 ans.

Bien que ce serait formidable si une opportunité se présentait pour un investissement bipartite dans la préparation à une pandémie, nous ne pouvons pas compter là-dessus. Le meilleur moyen pour Manchin et Biden de prévenir la prochaine pandémie est d’investir dans la prévention dès maintenant.