Joe Manchin alimente les spéculations autour de la course tierce de 2024 avec l’événement No Labels

Le sénateur Joe Manchin a continué à alimenter les spéculations sur son avenir politique en apparaissant à un événement avec No Labels alors qu’il se demandait s’il devait se présenter à la présidence par un tiers.

Le démocrate de Virginie-Occidentale est apparu lors d’un événement lundi soir dans le New Hampshire, qui organise l’un des premiers concours de nomination présidentielle et est un État pivot crucial lors des élections générales. No Labels, une organisation centriste, a fait pression pour un candidat tiers à la présidence.

Mais certains démocrates craignent qu’une candidature soutenue par No Labels ne détourne les votes du président Joe Biden et permette à l’ancien président Donald Trump de remporter un autre mandat de président.

M. Manchin, un démocrate conservateur, n’a pas encore indiqué s’il organiserait une candidature à la présidence par un tiers ou briguerait un autre mandat au Sénat. S’il se présentait en 2024, il briguerait un nouveau mandat avec un républicain en tête du ticket présidentiel. En 2020, M. Trump a remporté tous les comtés de Virginie-Occidentale.

Mais il a hésité lorsqu’on lui a demandé s’il chercherait un poste plus élevé.

« Je pense que les gens mettent la charrue avant les boeufs », a-t-il déclaré. « Nous sommes ici pour nous assurer que le peuple américain a une option. »

M. Manchin, qui a comparu avec l’ancien gouverneur de l’Utah Jon Huntsman, un républicain qui a été ambassadeur dans les administrations Obama et Trump, a déclaré qu’il ne gâcherait pas la présidence de M. Biden ni ne ferait gagner M. Trump.

« Je n’ai jamais participé à aucune course que j’ai jamais gâchée », a-t-il déclaré. « J’ai participé à des courses pour gagner. Et si je participe à une course, je vais gagner.

M. Manchin a dénoncé la polarisation politique, affirmant qu’il était important de soutenir la protection de la frontière américano-mexicaine tout en promouvant les visas de travail ainsi que la responsabilité fiscale.

« Vous devez résoudre le problème de la dette, et nous ne parlons pas de cela », a-t-il déclaré. « À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu quelqu’un parler de la dette ?

M. Huntsman, pour son point de vue, a écarté les inquiétudes selon lesquelles une candidature No Labels ferait gagner M. Trump.

« C’est le dernier sujet de discussion », a-t-il déclaré. « C’est comme la course de chevaux. Oubliez les problèmes. Oubliez l’importance d’étendre et d’améliorer notre démocratie »,

Tout au long des deux premières années de la présidence de M. Biden, lorsque les démocrates contrôlaient à la fois la Chambre et le Sénat, M. Manchin a servi de vote oscillant dans un Sénat à 50-50. Son opposition à Build Back Better, le projet de loi sur les dépenses sociales proposé par les démocrates, a finalement tué la législation.

L’année dernière, lui et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont ressuscité les pourparlers qui ont conduit à l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation. Mais depuis lors, M. Manchin a critiqué la mise en œuvre de la loi par l’administration Biden. En outre, il a commencé à s’opposer régulièrement aux candidats de M. Biden, plus récemment Julie Su, sa candidate au poste de secrétaire au Travail.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, un ancien ami de M. Manchin, a annoncé sa candidature pour défier le titulaire. Il est fortement favorisé pour affronter M. Manchin, lui-même ancien gouverneur, aux élections générales.

M. Manchin a déclaré qu’il déciderait de sa politique avenir d’ici la fin de l’année. Malgré son indécision, il a levé 424 485,52 $ au cours du dernier trimestre de collecte de fonds de mars à juillet et il dispose de plus de 10,7 millions de dollars en espèces.