Joe Manchin a voté pour les nominés controversés de Trump mais est indécis sur celui de Biden

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) se rend au Sénat pour le quatrième jour du procès de destitution de l’ancien président américain Donald Trump devant le Sénat à Capitol Hill le 12 février 2021 à Washington, DC. | Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) – le législateur qui a voté pour plus de candidats de Trump que tout autre démocrate – pourrait couler au moins l’un des Biden.

Jusqu’à présent, Manchin a déjà exprimé son opposition à Neera Tanden, candidate au poste de directrice au Bureau de la gestion et du budget, au motif que ses précédents messages sur les médias sociaux ciblant à la fois les républicains et les démocrates progressistes étaient trop polarisants.

« Je crois que ses déclarations ouvertement partisanes auront un impact toxique et préjudiciable sur l’importante relation de travail entre les membres du Congrès et le prochain directeur du Bureau de la gestion et du budget », a déclaré Manchin dans un communiqué, ajoutant plus tard que la décision n’était pas « personnel. »

L’opposition de Manchin est importante parce que les nominés de Biden pourraient finir par avoir besoin de chaque vote démocrate au Sénat, où le parti a la majorité la plus faible de 50 personnes, pour être confirmé. Sa décision signifie probablement que Tanden ne survivra pas, d’autant plus qu’une liste croissante de républicains modérés qui auraient pu sauver sa nomination ont également déclaré qu’ils ne la soutiendraient pas.

Manchin est également indécis quant à la nomination de la représentante Deb Haaland (D-NM) au poste de secrétaire à l’Intérieur et à la nomination de l’ancien procureur général de Californie Xavier Becerra au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux. Les deux ont été les principales cibles républicaines, compte tenu de leurs vues plus progressistes sur les politiques, y compris le Green New Deal et Medicare-for-All, respectivement.

Signalant qu’il pourrait finalement soutenir Haaland, Manchin a publié un déclaration mardi après-midi, soulignant comment elle s’est engagée à travailler avec lui sur les priorités de la Virginie-Occidentale et à préserver l’indépendance énergétique plus large du pays.

À ce stade, on ne sait toujours pas comment Manchin votera finalement sur l’un ou l’autre des candidats. Sa couverture initiale, cependant, a déjà provoqué un retour de flamme démocrate et a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été favorable à un certain nombre de candidats qui sont également des personnes de couleur. Tanden serait la première personne amérindienne à devenir directrice de l’OMB si elle était confirmée, Haaland serait la première secrétaire amérindienne à l’intérieur et Becerra serait la première secrétaire latino-américaine du HHS. Le bureau de Manchin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Indépendamment des raisons de ses inquiétudes, l’optique de la situation lui a valu des réprimandes de la part de progressistes de premier plan.

Premier procureur général de l’ancien président Donald Trump «Jeff Sessions était si ouvertement raciste que même Reagan n’a pas pu le nommer. Manchin a voté pour le confirmer », a écrit la représentante Alexandria Ocasio-Cortez dans un tweet concernant les inquiétudes du sénateur à propos de Haaland. «Pourtant, la première femme autochtone à être membre du Cabinet Sec est celle où Manchin trouve un malaise?»

Jeff Sessions était si ouvertement raciste que même Reagan ne pouvait pas le nommer. Manchin a voté pour le confirmer. Les sessions ont ensuite ciblé les enfants d’immigrants pour des violations des droits humains à grande échelle avec séparation de la famille. Pourtant, c’est la première femme autochtone à être membre du Cabinet Sec. https://t.co/wyki5iE36Y – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 22 février 2021

L’hésitation de Manchin à embrasser tous les candidats de Biden s’inscrit dans un schéma général que le sénateur suit depuis un certain temps: un démocrate modéré qui représente un État qui a voté pour Trump par près de 40 points lors des récentes élections, Manchin s’est depuis longtemps établi comme quelqu’un qui le voulait renverser son parti – souvent en citant l’importance du bipartisme, comme il l’a fait en parlant de la nomination de Tanden. «En cette période de crise grave, il est plus important que jamais de tracer une nouvelle voie bipartisane qui aide à relever les nombreux défis graves auxquels notre nation est confrontée», a récemment déclaré Manchin.

Maintenant, cependant, des progressistes comme Ocasio-Cortez font partie de ceux qui se demandent pourquoi Manchin était prêt à soutenir plusieurs nominés problématiques de Trump – dont beaucoup se concentraient sur des priorités partisanes – tout en restant opposés ou incertains concernant les choix de Biden. C’est une dynamique qui a poussé les gens à se demander si le test décisif du sénateur s’applique différemment selon les candidats.

Joe Manchin était le seul démocrate à avoir soutenu un certain nombre de candidats de Trump

Au cours de la dernière administration, Manchin s’est également démarqué en ce qui concerne les nominés: il était le seul démocrate à soutenir de nombreux choix de Trump, une distinction qui est vantée sur son site Web du Sénat.

«À neuf reprises, le sénateur Manchin a été le seul démocrate à voter pour confirmer les nominés de Trump, y compris deux secrétaires de cabinet, trois juges de cour de circuit et divers autres candidats», indique un communiqué.

Les fonctionnaires qu’il a finalement soutenus incluent l’ancien procureur général Jeff Sessions, qui a fait pression pour la politique de tolérance zéro qui a conduit à la séparation des parents des enfants à la frontière sud; Le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, qui a fait face à une allégation d’agression sexuelle au cours de son processus de confirmation; et l’ancien ambassadeur des États-Unis en Allemagne Ric Grenell, qui a rencontré de la chaleur pour ses propres tweets critiquant les femmes.

Dans ce contexte, il a été quelque peu choquant pour de nombreux démocrates de voir Manchin s’opposer ou exprimer son indécision à propos des nominés de Biden qui ont suscité un retour de flamme du GOP pour leurs publications sur les réseaux sociaux, ou ont été ébranlés par les républicains pour leurs opinions progressistes sur les soins de santé et la politique énergétique, respectivement. .

Il y a une raison politique évidente pour Manchin de prendre de telles positions: la forte inclinaison de Trump de son État d’origine, dont l’autre sénateur est Shelley Moore Capito, une républicaine soutenant Trump. Mais on ne sait pas combien d’électeurs pourraient prendre en compte de tels votes lors de l’évaluation de sa réélection potentielle dans quatre ans ou dans une course théorique pour le gouverneur à l’avenir.

Il y a également d’autres raisons possibles à cette approche: alors que les préoccupations de Manchin à l’égard de Tanden reposent fortement sur ses déclarations partisanes, il a dit à E&E News qu’il avait encore des questions sur l’agenda de Haaland et son soutien à l’interdiction de la fracturation hydraulique sur les terres publiques. Et Manchin, un démocrate pro-vie, pourrait également avoir des questions similaires à celles que les républicains ont exprimées sur le soutien passé de Becerra aux droits à l’avortement.

Plusieurs candidats confrontés à l’opposition du GOP sont maintenant des personnes de couleur

Comme l’ont rapporté Lauren Barron-Lopez et Christopher Cadelago de Politico, quelque chose qui cause également la consternation parmi les démocrates – qui ont fait de la promotion de la diversité une priorité – est que les candidats à Biden qui ont recueilli le plus de recul (ou qui font face à l’incertitude quant à une confirmation réussie) sont tous des gens de couleur, et surtout des femmes. Cela a soulevé la question de savoir si les républicains et les Mandchins ont un double standard en ce qui concerne la façon dont ils évaluent les candidats de Biden.

« Y a-t-il un modèle ici ??? » La représentante Grace Meng (D-NY), vice-présidente du Congressional Asian Pacific American Caucus a récemment publié dans un tweet, en réponse aux commentaires que Manchin aurait exprimés sur Haaland, dans laquelle il a noté qu’il avait encore des «questions» sur sa candidature.

Y a-t-il un modèle ici ??? J’espère qu’ils utilisent le même standard et ne déplacent pas les poteaux d’objectif pour certains nominés seulement. @DebHaalandNM @neeratanden @vivek_murthy https://t.co/TN2oMc05s5 – Grace Meng (@ Grace4NY) 22 février 2021

La question de savoir si les candidats de couleur font l’objet d’un examen plus minutieux et sont plus durement pénalisés pour leurs actions que les hommes blancs est une question qu’un certain nombre de législateurs et de défenseurs démocrates ont souligné.

Comme l’a rapporté Ella Nilsen de Vox, l’ironie des législateurs utilisant les tweets de Tanden comme raison de s’opposer à sa nomination est notable, puisque les républicains ont longtemps soutenu Trump ou sont restés silencieux malgré sa présence incendiaire sur la plate-forme de médias sociaux. Le processus de confirmation préalable de Grenell sert également de point de comparaison supplémentaire pour un candidat qui a eu des ennuis pour des tweets controversés mais qui a toujours reçu un fort soutien du parti dans le processus.

« Quand un homme blanc peut s’en tirer avec un comportement ignoble, mais qu’une femme de couleur ne peut pas exprimer une profonde frustration … appelons ça comme ça, » La représentante Veronica Escobar (D-TX) a écrit dans un tweet à propos de Tanden. «Sexisme. Et avec certains, c’est aussi du racisme.

Quand un homme blanc peut s’en tirer avec un comportement ignoble, mais qu’une femme de couleur ne peut pas exprimer une profonde frustration … appelons cela comme ça. Sexisme. Et avec certains, c’est aussi du racisme. Le sous-texte dans tout cela est « elle ne connaissait pas sa place. » Https://t.co/7HqUoD6sFb – Veronica Escobar (@vgescobar) 23 février 2021

Le verdict final sur les nominations de Tanden, Haaland et Becerra n’est pas encore certain, car ils avancent respectivement dans le processus de confirmation. Mais les experts en justice raciale et en équité entre les sexes soulignent que les femmes de couleur étaient au cœur des victoires présidentielles et sénatoriales des démocrates et devraient occuper des rôles de premier plan dans l’administration.

«Les femmes de couleur se sont mobilisées comme jamais avant les dernières élections et ont délivré la Maison Blanche, le Sénat et des sièges à scrutin réduit dans tout le pays», écrivent des groupes comme She the People and Democracy for America dans une lettre. «Pour être clair: nous n’avons pas organisé les élections pour être à nouveau marginalisés.»