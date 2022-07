Joe Manchin a finalement accepté un accord Build Back Better

Après des mois d’allers-retours, le sénateur Joe Manchin (D-WV) a trouvé une version de Build Back Better qu’il aime.

Mercredi, Manchin a publié une déclaration à l’appui d’un nouveau compromis, la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, qui traite de tout, des coûts des médicaments sur ordonnance aux impôts sur les sociétés en passant par le climat. Le nouveau projet de loi, pour lequel les démocrates ont publié une fiche d’information d’une page, contient beaucoup moins que ce que le parti avait précédemment demandé dans Build Back Better, mais est beaucoup plus vaste que le paquet de réconciliation signé par Manchin il y a quelques semaines.

Au début du mois, Manchin n’était d’accord que pour un projet de loi qui réduirait les coûts des médicaments sur ordonnance et prolongerait les subventions de l’ACA. Il avait fait valoir que faire quoi que ce soit de plus augmenterait l’inflation et nuirait à l’économie.

Maintenant, dit Manchin, il a trouvé un moyen de réduire l’inflation (on ne sait pas si c’est correct) et de faire avancer le programme législatif des démocrates.

Contenu de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022

Le dernier compromis comprend les dispositions sur les soins de santé précédemment convenues ainsi qu’un impôt minimum sur les sociétés de 15%, une proposition visant à supprimer l’échappatoire fiscale sur les intérêts reportés et une disposition pour l’application de l’IRS. De plus, il contient des dépenses pour « la sécurité énergétique et le changement climatique » avec peu de détails sur ce que cela implique. Manchin, dans sa déclarationa fait allusion à des investissements qui aident les États-Unis à « décarboniser » et à de nouveaux financements pour de multiples sources d’énergie, y compris les combustibles fossiles et les énergies renouvelables.

Au total, les démocrates estiment que le projet de loi rapportera 739 milliards de dollars de revenus et investira 433 milliards de dollars en dépenses. Il répond également à l’objectif de Manchin de réduire le déficit et le ferait de 300 milliards de dollars ou plus.

Manchin a fait son annonce peu de temps après que le projet de loi CHIPS + a été adopté par le Sénat avec un soutien bipartite. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, avait menacé de tenir ce projet de loi en otage si les démocrates poursuivaient la réconciliation. Avec CHIPS + à la Chambre, les démocrates sont apparemment devenus libres de progresser et de proposer cette nouvelle version de Build Back Better.

Pour l’instant, l’accord, comme cela a été le cas avec plusieurs des déclarations de Manchin lors du processus de négociation de réconciliation, est encore extrêmement vague. Schumer a cependant confirmé que les démocrates ont l’intention de voter sur le projet de loi la semaine prochaine et le feront via le processus de réconciliation budgétaire, ce qui leur permet d’adopter la législation avec seulement 51 voix. Cela suggérerait que Schumer pense que tous les membres du caucus seront à bord d’ici là.

Selon Schumer, les démocrates sont sur la bonne voie pour soumettre cette itération de Build Back Better à la parlementaire du Sénat, Elizabeth MacDonough, pour examen mercredi soir. Elle déterminera si les politiques du projet de loi ont des impacts suffisants sur la fiscalité et les dépenses pour se qualifier pour un vote via le rapprochement budgétaire.

Ce dernier accord intervient plus d’un an après que les démocrates du Sénat ont conclu pour la première fois un accord de 3,5 billions de dollars sur un paquet de réconciliation. Plusieurs faux départs plus tard, ils semblent maintenant prêts à concrétiser une version beaucoup plus maigre de ce projet de loi.