Joe Lunn s’est prononcé contre la levée des règles pandémiques pour protéger les personnes vulnérables. Il est décédé après avoir contracté le COVID-19

Un homme immunodéprimé de Thunder Bay, en Ontario, qui craignait les conséquences des mesures de santé publique assouplies est décédé le mois dernier après avoir été testé positif au COVID-19.

Joe Lunn, un receveur d’une transplantation cardiaque, a déclaré à CBC News en mars qu’il s’inquiétait de la décision du gouvernement de l’Ontario de supprimer les certificats de vaccination dans les lieux publics.

Il avait également exprimé des inquiétudes quant à ses projets de mettre fin aux mandats de masque, affirmant qu’il se sentait plus en sécurité en public lorsque d’autres prenaient également des précautions contre la propagation du virus.

“Je me suis trop battu pour rester en vie pour abandonner parce que vous vous sentez gêné par un tissu de quatre pouces sur quatre”, avait-il déclaré à l’époque.

Lunn avait passé une grande partie de 2022 à lutter contre des problèmes de santé, y compris des signes de rejet d’organes, a déclaré sa sœur Vierlyn Lunn.

Bien qu’il ait limité ses contacts à quelques membres de la famille et aux personnes impliquées dans la fourniture de soins à domicile et de réadaptation cardiaque, Lunn a été testé positif pour le virus lors d’un test PCR qu’il devait subir pour une réadaptation cardiaque, a déclaré Vierlyn.

“Il ne se sentait pas très bien pour commencer ce jour-là”, a-t-elle déclaré à propos du jour où il a reçu l’appel concernant les résultats.

“Et puis ce soir-là … il avait dit à ma mère qu’il ne pouvait pas respirer. … Ma sœur aînée l’a emmené aux urgences, et il a passé deux jours aux urgences. Et le matin du troisième, ils l’ont envoyé aux soins intensifs. Et à cinq heures, il était décédé.”

Lun avait 51 ans.

“Quand les choses [pandemic restrictions] a été soulevé … la mentalité que j’ai trouvée chez beaucoup de gens – ils voulaient juste que leur vie redevienne normale, et peu importait qui cela affecterait à long terme “, a déclaré Vierlyn.

Elle se souviendra de son frère comme d’un homme intelligent, drôle, aimant et empathique qui était un grand causeur.

Le groupe veut plus de protections

Michelle Burleigh, fondatrice et co-administratrice du groupe Facebook Immunocompromised People are Not Expendable, a déclaré que certaines personnes immunodéprimées craignent de contracter le COVID-19 et qu’il faut faire plus pour ralentir la propagation du COVID-19.

“J’ai l’impression que les personnes immunodéprimées alors que nous continuons à traverser cela continuent de se rapprocher de plus en plus de la peur de la mort”, a déclaré Burleigh.

Michelle Burleigh, qui a fondé le groupe Facebook Immunocompromised People are Not Expendable, dit que certaines personnes immunodéprimées craignent de plus en plus de mourir du COVID-19 alors que la société abandonne les mesures de protection. (Soumis par Michelle Burleigh)

Le gouvernement ne semble pas tenir compte de la sécurité des personnes vulnérables dans sa prise de décision, ce qui entraîne un nombre de cas de COVID plus élevé que nécessaire, a-t-elle déclaré, et le manque relatif de collecte de données conduit les gens à agir avec plus de négligence.

Burleigh pense que les gens devraient toujours être tenus de porter des masques dans des endroits tels que les épiceries et les pharmacies qui ont été jugés essentiels pendant les premiers stades de la pandémie et sont difficiles à éviter pour les personnes vulnérables.

Mais la Dre Leighanne Parkes, spécialiste des maladies infectieuses et de la microbiologie médicale à l’Hôpital général juif de Montréal, a déclaré qu’il était temps que la société assume volontairement la responsabilité de protéger les personnes vulnérables.

Les preuves suggèrent que le masquage universel et le fait de rester à la maison pendant la maladie réduisent la propagation du virus, a déclaré Parkes, mais il est logique de cesser de les rendre obligatoires une fois que la plupart des gens ont été vaccinés ou infectés.

“Nous devons revenir à ce sentiment de normalité”, a-t-elle déclaré.

La Dre Leighanne Parkes, spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste à l’Hôpital général juif, a déclaré que les Canadiens doivent abandonner l’idée qu’il est noble d’aller travailler en étant malade. (Communications de l’Hôpital général juif)

Il était également logique que le gouvernement abandonne les certificats de vaccination une fois qu’il était clair que les personnes vaccinées pouvaient encore transmettre le COVID-19, a-t-elle déclaré.

Mais Parkes a déclaré que la suppression des mesures gouvernementales pour contrôler la propagation de virus tels que COVID crée un impératif pour la société de suivre les directives de santé publique.

Elle a souligné les régions d’Asie qui étaient auparavant confrontées au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et à la grippe aviaire où il fait partie d’une culture de respect de porter des masques lorsque les virus respiratoires se propagent, de rester à la maison en cas de maladie et de faire un effort pour éviter répandre des maladies.

Les Canadiens doivent continuer à réclamer des congés payés pour les employés afin qu’ils puissent se permettre de rester à la maison lorsqu’ils sont malades, a-t-elle ajouté.

Vierlyn Lunn a des sentiments contradictoires autour de la politique gouvernementale COVID-19, a-t-elle déclaré, notant qu’elle comprenait également le désir d’un semblant de normalité pré-pandémique.

Mais Lunn critique ceux qui disent qu’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’ils fassent des sacrifices pour les membres vulnérables de la population.

“Je suis entièrement d’accord que vous devriez vivre votre vie”, a-t-elle déclaré.

“Mais si vous mettez honnêtement et sciemment quelqu’un d’autre en danger pour votre propre égoïsme. Je pense que cette personne doit vraiment s’auto-contrôler.”

Le médecin-chef, le Dr Kieran Moore, a annoncé un assouplissement des restrictions liées au COVID-19 cette année, affirmant qu’il était temps pour la province d’aller de l’avant. (Evan Mitsui/CBC)

Lorsque le Dr Kieran Moore, médecin-hygiéniste en chef de la province, a annoncé en mars que les mandats de masque seraient levés, il a déclaré que même si cela ne signifiait pas que la pandémie était terminée, il était temps d’aller de l’avant.

“Nous apprenons maintenant à vivre avec et à gérer le COVID-19 à long terme”, a déclaré Moore début mars. “Cela nécessite de passer à une réponse plus équilibrée à la pandémie.”

Moore a également averti à l’époque que les exigences de masquage pourraient éventuellement devoir être rétablies s’il y avait un autre pic de cas de COVID-19, et a ajouté que les personnes vulnérables devraient continuer à prendre des précautions malgré l’assouplissement des restrictions.

Mais Parkes, la spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré qu’elle ne s’attend pas à ce que les gouvernements rétablissent le masquage obligatoire étant donné le tollé contre les mandats de santé publique, mais elle a exhorté les gens à les porter volontairement pendant les hautes saisons, comme l’automne et l’hiver. Elle a également exhorté les gens à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et à plaider pour l’amélioration des soins de santé.

“Il y a des gens très fragiles, très vulnérables, qui vivent parmi nous”, a-t-elle déclaré. “Nous devrions nous soucier d’eux autant que nous nous soucions des membres de notre famille et de nous-mêmes.”