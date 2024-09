Joe Locke et Kit Connor de Heartstopper parlent de leur première scène de sexe

Joe Locke et Kit Connor font passer leur relation à l’écran au niveau supérieur.

Le Coup de cœur Les stars ont récemment parlé du tournage de leurs premières scènes de sexe pour la prochaine saison 3 de la série pour adolescents de Netflix, qui débutera le 3 octobre sur le streamer, car Locke a noté que les fans sont « bien plus excités » pour le grand moment qu’ils ne le pensent.

« Nous avons beaucoup travaillé avec David Thackeray, notre coordinateur de l’intimité qui travaille depuis la première saison, donc nous le connaissons bien et nous sommes très à l’aise avec lui et il fait très bien son travail », a déclaré Connor. RoseActualités.

«Il a joué un rôle déterminant en nous aidant à nous sentir très à l’aise et à paraître réalistes à l’écran, c’était important. C’est comme une danse. Nous l’avons bloqué et nous avons tourné pendant environ sept heures les scènes de sexe », a-t-il expliqué. « C’était comme ‘OK, une cuillère maintenant’, ‘baiser’ et ‘notre main sous la couverture’… C’était vraiment comme ça, intense. »

Connor a déclaré que « la journée a été longue » sur le plateau, notant : « La plupart des membres de l’équipe étaient les mêmes pendant les trois saisons, donc vous apprenez à très bien connaître les gens et vous vous sentez si à l’aise avec eux que l’embarras disparaît. »

Kit Connor et Joe Locke dans la saison 3 de Coup de cœur. Netflix

Lorsqu’on lui a demandé quel serait, selon lui, le moment le plus attendu de la saison 3, Connor a répondu au média : « Ils font l’amour. je pense que le Coup de cœur les fans sont bien plus excités qu’ils ne le pensent, et ils sont prêts pour cela.

Basé sur les romans graphiques du même nom d’Alice Oseman, Coup de cœur créé en 2022, avec Locke et Connor dans le rôle de Charlie Spring et Nick Nelson, deux adolescents dont l’amitié improbable se transforme en un jeune amour alors qu’ils naviguent à l’école et grandissent.