Joe Locke de Heartstopper veut être « tweeté haineusement par Donald Trump »

Coup de coeur La star Joe Locke a partagé qu’il aimerait être « tweeté haineux par Donald Trump ».

Locke est devenu un totem de la représentation LGBTQ grâce à son rôle dans le drame à succès pour jeunes adultes de Netflix sur deux jeunes hommes qui se rencontrent et tombent amoureux, et il a dit Le Gardien journal, il a été surpris que l’émission n’ait pas rencontré plus d’hostilité de la part des homophobes de droitesurtout aux États-Unis.

L’émission, l’une des plus populaires sur la plateforme de streaming à travers le monde, a maintenant atteint sa troisième saison et a fait de grandes stars de ses deux protagonistes, Locke et Kit Connor.

Locke a dit Le Gardien: « Ce monde est parfois un endroit très effrayant, et c’est un peu bizarre que Coup de coeur a presque été immunisé contre cela – beaucoup d’émissions queer suscitent beaucoup de haine de la part des groupes de droite, et Coup de coeur ce n’est pas le cas, et je ne comprends pas vraiment pourquoi.

À propos de l’ancien président américain et de ses partisans, Locke a déclaré :

« Vous entendrez souvent les partisans de Trump parler des personnes queer et des émissions queer. Je veux être tweeté haineux par Donald Trump !

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que seuls les acteurs homosexuels devraient jouer des rôles homosexuels, il a répondu :

« Je ne voudrais pas ne pas pouvoir jouer un personnage hétéro, donc je ne pense pas qu’il soit juste d’empêcher quelqu’un d’hétéro – qui peut faire toutes les recherches – de jouer un personnage gay. Tant que vous jouez un rôle de manière authentique et avec les meilleures intentions – vous ne jouez pas seulement un stéréotype – alors allez-y.

Il a ajouté qu’il était lui-même prêt pour un rôle hétéro : « Je reçois beaucoup d’auditions pour des personnages adolescents plus gays, des rôles très similaires, et, même s’ils sont géniaux, ce n’est pas que je ne voudrais pas jouer un autre personnage gay, mais Je veux être un acteur polyvalent, pas me laisser tamponner.