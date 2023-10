Joe Laws dit qu’il peut battre Michael Hennessy Jr des semaines après un cheesecake et des cocktails | Nouvelles de boxe

Joe Laws est prêt à rester « coincé » après avoir saisi l’opportunité d’un combat tardif contre Michael Hennessy Jr qui pourrait rajeunir sa carrière.

Laws a admis que son régime d’avant-combat n’était pas idéal après avoir reçu un appel pour intervenir en tant qu’adversaire de remplacement, mais il a promis de remporter une victoire spectaculaire contre Hennessy Jr samedi. en direct sur Sky Sports.

Le boxeur Benwell, dont l’inspiration est Ricky Hatton, cherche à prospérer en étant l’opprimé à York Hall.

« Je ne suis pas un boxeur, je suis un combattant. Je reste coincé, j’ai le cœur sur la main et je remporte la victoire », a déclaré Laws.

Image:

Le boxeur de Benwell admet qu’il sera l’opprimé lors du combat contre York Hall





« Personne ne pense que je vais gagner, la plupart de mes amis ne pensent pas que je vais gagner, mais moi oui.

« Quand je l’assomme, ça me propulse vers de gros combats.

« Bien sûr, je suis l’opprimé : je mange du cheesecake et je bois des cocktails.

« Si vous voulez boire du champagne, vous devez prendre des risques, et c’est pourquoi j’ai pris cette photo.

« Dans ma tête, je n’ai rien à perdre et tout à gagner. »

Laws a déclaré qu’inspirer la jeune génération de sa communauté était un facteur majeur qui l’avait poussé à se lancer dans ce combat.

« Quand je me suis assis et que j’y ai réfléchi, j’ai dû montrer aux enfants de mon club de boxe et du club des jeunes que parfois dans la vie, rien n’est parfait », a déclaré Laws.

Image:

Laws a remporté 13 combats et en a perdu deux





« Et parfois, il faut tenter sa chance : lancer les dés.

« Alors, que serais-je pour les enfants si je ne saisis pas cette chance ?

« Je suis un garçon du coin qui combat en direct sur Sky Sports, donc je viens pour tout. »

Regardez Joe Laws affronter Michael Hennessy Jr au York Hall ce samedi, en direct sur Sky Sports.