Joe Keery vu au studio de Taylor Swift le même jour qu’elle – Hollywood Life

Joe Keeryqui enregistre de la musique sous le nom Djoa été repéré aux Electric Lady Studios à New York le 26 juin. Le studio est souvent fréquenté par Taylor Swift, et le chanteur a également été photographié entrant dans le bâtiment le même jour. On ne sait pas si les deux travaillaient ensemble ou s’ils enregistraient des projets séparément.

Joe a gardé un profil bas pour la sortie de Big Apple. Il a porté un jean et un t-shirt blanc uni, ainsi qu’un blazer bleu. Son look était complet avec des lunettes de soleil, et plus tard, quand il a quitté le studio, il portait également une casquette de baseball. Pendant ce temps, Taylor portait une jupe et une chemise boutonnée surdimensionnée, ainsi que de grosses chaussures et une casquette de baseball.

Bien que Joe soit surtout connu pour son rôle dans Choses étranges, il sort également de la musique sous le nom de scène Djo. Son premier album en tant qu’artiste solo, vingt vingtest sorti en septembre 2019. Trois ans plus tard, en septembre 2022, il enchaîne avec un deuxième album, Décider. Avant de se lancer dans sa carrière musicale solo, Joe était dans un groupe appelé Post Animal.

Taylor est actuellement au milieu de sa tournée Eras, qui a débuté en mars et termine ses dates aux États-Unis début août. Elle atteindra l’Amérique latine à l’automne, puis continuera avec d’autres dates internationales tout au long de 2024. Cependant, entre son programme de tournée chargé le week-end, Taylor a passé beaucoup de temps à New York et a été vue à Electric Lady Studios plusieurs fois au cours des dernières semaines.

Alors que Taylor est en train de réenregistrer ses six premiers albums, les fans se demandent si tout ce temps passé en studio pourrait signifier qu’un autre tout nouvel album arrive. Considérant que Taylor a mis fin à sa relation de plus de six ans avec Joe Alwyn plus tôt cette année, elle a certainement beaucoup à écrire! Son troisième re-record, Parlez maintenant (version de Taylor)) tombe le 7 juillet. Elle a laissé tomber les deux premiers, Intrépide (version de Taylor)) et Rouge (version de Taylor) en 2021, mais les a suivis avec un nouvel album, Minuitsen 2022. Après Parlez maintenantil reste trois réenregistrements à sortir : Taylor Swift, 1989, et Réputation.

