Joe Joyce s’exprime pour la première fois depuis sa superbe défaite par KO face à Zhilei Zhang et insiste sur le fait qu’il ne prendra pas encore sa retraite de la boxe.

Joe Joyce a insisté sur le fait qu’il ne se retirerait pas de la boxe après sa défaite KO contre Zhilei Zhang samedi soir.

Le Britannique a été stoppé en six rounds par les poids lourds chinois lors de leur première rencontre en avril, et éliminé au troisième round de leur match revanche samedi soir à Londres.

1 Joyce a été éliminée par un lourd crochet droit de Zhang au troisième tour. Crédit : Getty

Malgré les défaites écrasantes consécutives qui lui ont coûté son statut obligatoire pour le titre mondial, Joyce est catégorique sur le fait qu’il continuera à 38 ans.

« Ce n’est pas pour moi », a-t-il déclaré dans une interview d’après-combat à son promoteur. Promotions sur les baies royales canal : « J’en ai encore beaucoup dans le réservoir.

« Je vais juste devoir prendre un peu de temps libre, puis revenir nouveau et amélioré. »

Joyce a ajouté : « Zhang est un grand combattant et un excellent gaucher.

« C’est un autre médaillé d’argent et probablement évité par la plupart.

« C’était donc probablement un risque un peu trop risqué.

« J’avais besoin de combattre un gaucher parce que je n’avais pas combattu un gaucher depuis longtemps.

« Mais oui, c’est juste décevant parce que je me suis retrouvé dans la position dans laquelle j’étais et puis c’était évidemment un risque trop risqué et j’en ai payé le prix. »