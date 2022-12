Joe Joyce se lance dans une confrontation estivale avec Tyson Fury ou Oleksandr Usyk | Exaspéré par Anthony Joshua « jubilant » sur la victoire amateur | Nouvelles de boxe

Joe Joyce vise une confrontation estivale avec Tyson Fury ou Oleksandr Usyk l’année prochaine.

Fury et Usyk devraient se battre pour le titre incontesté des poids lourds au début de 2023, Joyce anticipant un combat avec le vainqueur.

Il est bien placé pour ce coup. Joyce détient le titre «intérimaire» de la WBO et sera le challenger obligatoire pour la ceinture qu’Usyk détient actuellement.

Bien que Daniel Dubois, l’obligatoire de la ceinture WBA d’Usyk, devrait relever son défi avant Joyce, il a une blessure à récupérer et pourrait ne pas être prêt pour un combat majeur avant la fin de l’année.

Joyce lui-même a l’intention de s’échauffer en mars, pour le préparer à un combat de stade avec le vainqueur de Fury-Usyk plus tard dans l’année.

“Je prévois de me battre en mars, pendant que tous les autres se battent”, a déclaré Joyce Sports du ciel.

« Pour celle d’été [I plan to] optez pour un gros, comme Usyk ou Fury. Je serai prêt parce que j’en aurai eu un en début d’année pour me lancer.”

Joyce, avec un record professionnel invaincu de 15-0, ne veut pas simplement s’asseoir sur son classement et attendre le vainqueur entre Fury et Usyk sans se battre.

Image:

Joe Joyce et Tyson Fury s’affrontent (Photo: Queensberry)





“Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Cela les rend rouillés quand ils se font tirer dessus et aussi leurs compétences, vous voulez toujours continuer à améliorer vos compétences et apprendre et grandir en tant que combattant et corriger les erreurs, et participer à ces combats passionnants pour les fans”, a expliqué Joyce.

“C’est un divertissement, pas seulement me laisser m’accrocher à mon ‘0’ [undefeated record]”

En préparation de ce qui serait un concours estival très attendu avec l’un des champions du monde actuels de la division des poids lourds, Joyce aimerait que son prochain adversaire soit un gaucher: “Fury change de gaucher et Usyk est un gaucher donc ce serait une bonne idée,” il c’est noté.

Le Londonien est fermement dans le coup pour se battre avec l’un des champions. Au Tottenham Hotspur Stadium plus tôt ce mois-ci, une fois qu’il a vu Usyk monter sur le ring pour affronter Tyson Fury après que ce dernier eut battu Derek Chisora, Joyce ne voulait pas être en reste.

Image:

Oleksandr Usyk regarde Tyson Fury





Il a rejoint Fury et Usyk sur le ring et les trois poids lourds ont fini par s’affronter.

“C’était drôle et amusant en même temps”, a ri Joyce. “Fury a commencé à monter en puissance, puis j’ai monté en puissance avec lui. C’était très amusant et Usyk était juste là à regarder Fury.”

« L’homme le plus dur du monde » ?

Après son combat avec Chisora, Fury a fait l’éloge de Joyce et a fermement inscrit le rival britannique sur son propre agenda pour l’année prochaine.

Les deux se sont déjà battus auparavant, lorsque Fury était en surpoids et hors de forme avant de faire son retour. Cependant, ils se sont battus plus sérieusement dans un camp d’entraînement à Big Bear en Californie lorsque Fury se préparait pour son premier combat avec Deontay Wilder.

“C’est dur à Big Bear de toute façon. Il faut être un dur à cuire pour s’entraîner là-bas. Tu fais de longues rondes et des courses tous les matins, tu fais beaucoup de travail sur les abdominaux, ça t’entraîne vraiment à être une bête, un tank”, Joyce a dit.

Fury l’a appelé “l’homme le plus dur du monde” et a déclaré: “Je pense que le plus grand défi pour moi est Joe Joyce.”

“Je crois qu’il en soit ainsi,” dit joyeusement Joyce.

Image:

Joe Joyce est réputé pour sa résilience





Il a souligné: “[Fury] étudie les poids lourds, il a été dans le sport toute sa vie, il sait de quoi il parle et surtout partager le ring, sparring, c’était compétitif là-bas à Big Bear. Fury élève son jeu, comme moi, et il peut faire les 12 rounds, il peut lancer beaucoup de coups de poing, il est très habile, donc ça va être une bataille jusqu’au bout.”

Faire face à Fury samedi n’était pas la première fois que Joyce était sur un ring avec Oleksandr Usyk. Lorsqu’il était boxeur amateur, il a perdu une décision face à l’Ukrainien lors d’un combat de cinq rounds dans les World Series of Boxing.

Maintenant, en tant que professionnel de haut niveau, il veut voir comment Usyk peut faire face à lui dans un combat de championnat en 12 rounds.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tyson Fury dit qu’il combattra Joe Joyce à Wembley si un combat mondial incontesté des poids lourds avec Oleksandr Usyk ne se concrétise pas



“C’est un boxeur délicat et je viens pour lui”, a déclaré Joyce. “Ce sera un combat passionnant car il peut vivre avec moi jusqu’au 12e round. Il l’a montré contre Joshua. Cependant, Joshua ne lançait pas autant de coups que moi.

“Quand quelqu’un n’a pas de pouvoir, j’ai tendance à intervenir. Avec Usyk, il s’agit d’atterrir les coups. Il pose des pièges, c’est un boxeur très délicat et bouge la tête, un bon jeu de jambes et entre et hors de portée en évitant les tirs donc il est assez Vous pouvez donc avoir autant de puissance de frappe que vous le souhaitez, mais si vous n’atterrissez pas, cela ne sert à rien.

“Mais parce que je lance une telle variété de coups, beaucoup d’entre eux seront ceux qui passeront et commenceront à l’épuiser au cours des 12 rounds. Je suis sûr qu’il ne pourra pas le pirater après un certain point.

“Il ne pourra pas suivre.”

AJ ne le voudra peut-être pas, mais le public l’exigera

Usyk n’est pas le seul grand poids lourd avec lequel Joyce a un passé amateur. Il n’était pas seulement un sparring-partner de longue date pour Anthony Joshua, ils ont également boxé lors de la finale londonienne des championnats ABA 2011.

Joshua a gagné par arrêt au premier tour dans ce combat amateur de longue date et a déclaré qu’il referait la même chose, Joyce faisant exception à la “jubilation” de l’ancien champion du monde des poids lourds.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le champion des poids lourds IBF, WBO et WBA, Oleksandr Usyk, dit que le monde entier veut voir un combat pour le titre incontesté entre lui et Tyson Fury



À l’époque, Joyce avait boxé en demi-finale de la compétition dans l’après-midi, battant Dominic Akinlade qui combattait le gaucher, avant son combat du soir avec Joshua.

“Ensuite, quand j’ai combattu Joshua, j’avais toujours l’état d’esprit gaucher, alors je marchais sur sa main droite et j’ai obtenu trois chefs d’accusation au premier tour. Nous pouvons réparer les torts des pros. Ils [the referees] ne vont pas sauter prématurément chez les pros », a déclaré Joyce.

“Je n’aurai pas à me battre deux fois, je me battrai une fois et je le battrai !”

“Il jubilait”, a ajouté Joyce. “C’est ce qui m’a déclenché.”

Il espère que la demande du public pour ce combat augmentera: “Je ne l’ai pas encore dépassé parce que je ne suis pas encore champion poids lourd, je n’ai pas gagné l’argent qu’il a gagné!” il a dit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joe Joyce révèle qu’il est prêt à affronter Oleksandr Usyk et à remporter le titre WBO après avoir éliminé l’ancien champion du monde Joseph Parker



“Il ne mentionne jamais mon nom pour une raison quelconque”, a déclaré Joyce à propos d’un combat potentiel contre Joshua.

“Je ne sais pas s’il va vouloir le prendre, mais peut-être que le public va l’appeler, les fans finiront par l’appeler et le faire fabriquer. Joshua est toujours très commercialisable et vend des stades.

“J’arrive à ce niveau maintenant, donc ce serait bien d’avoir une confrontation à Londres, nord contre sud.”