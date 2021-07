Joe Joyce pourrait être ouvert à la bataille des poids lourds britanniques contre Derek Chisora ​​en attendant le combat pour le titre mondial, déclare Frank Warren | Nouvelles de boxe

Joe Joyce pourrait être ouvert à une bataille britannique contre Derek Chisora ​​alors qu’il attend un combat pour le titre mondial des poids lourds, a déclaré le promoteur Frank Warren.

Joyce a conservé son statut de prochain challenger obligatoire de la WBO avec une victoire d’arrêt au sixième tour contre Carlos Takam à Wembley Arena samedi soir.

L’invaincu de 35 ans ciblera le vainqueur de la défense des titres WBO, WBA et IBF d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk le 25 septembre, en direct Billetterie Sky Sports, mais Chisora ​​pourrait figurer dans les plans immédiats de Joyce.

Joyce a arrêté Carlos Takam au sixième tour à la Wembley Arena samedi



« Nous avons essayé de nous battre pour le 24 juillet, et nous l’avons déjà fait », a déclaré le promoteur Frank Warren. Sports aériens.

« Son équipe m’a dit qu’il n’en avait pas envie. Il disait même la même chose ce week-end et qu’il voulait se battre [Joseph] Parker et non Joe Joyce.

C’est le gars qui est le mieux placé dans la division des poids lourds pour percer sur la scène du titre mondial Fury, AJ, Wilder.

« La récompense pour avoir battu Joe placerait Derek à la première place de la WBO, mais il veut combattre Parker, un gars moins bien classé ? C’est la mentalité, je suppose, après 11 défaites.

« Le fait est que Joe est le numéro 1 de la WBO et qu’il est le prochain vainqueur de AJ contre Usyk et c’est là que nous nous concentrons.

« Mais si Joe et son équipe me disent qu’ils veulent se battre pendant que nous attendons AJ ou Usyk, quelqu’un comme Del Boy pourrait travailler. Il donnerait à Joe quelques rounds avant d’être brisé et arrêté. »

Chisora ​​n’a pas encore finalisé un match revanche avec Joseph Parker après avoir subi une défaite par décision partagée contre le Néo-Zélandais en mai.