Joe Joyce exclut la retraite car il reste déterminé à se battre au « plus haut niveau » après sa défaite contre Zhilei Zhang | Nouvelles de boxe

Joe Joyce a rejeté toute discussion sur la retraite car il reste déterminé à « se battre au plus haut niveau » après sa défaite contre Zhilei Zhang.

Le concurrent britannique n’a pas pu regagner la ceinture intérimaire des poids lourds WBO après avoir subi une défaite par élimination directe au troisième tour contre Zhang à l’AO Arena de Wembley samedi soir.

La défaite signifiait également que Joyce ne pouvait pas récupérer une chance au titre obligatoire WBO contre le champion unifié Oleksandr Usyk, qu’il avait gagné avant sa première défaite par arrêt contre Zhang en avril.

Mais SJAM Management discutera du retour du joueur de 38 ans dans les prochains jours et est convaincu que Joyce prouvera à nouveau qu’il est l’un des meilleurs au monde après ses victoires contre Joseph Parker, Daniel Dubois et Carlos Takam.

Image:

Les seules défaites du concurrent britannique sont survenues contre Zhang





« Joe est un guerrier d’élite qui se défie constamment contre ceux qui se trouvent au plus haut niveau de la boxe poids lourd – il possède l’un des meilleurs CV de tous les poids lourds actifs », a déclaré SJAM Management.

« Il a perdu contre un combattant d’élite de niveau mondial, Zhilei Zhang, mais il continuera à se battre au plus haut niveau.

« Nous nous réunirons en équipe cette semaine avec [promoters] Frank et George Warren et planifier la voie à suivre. »

Image:

Zhang cible Tyson Fury et Deontay Wilder





Zhang a appelé à un combat contre Tyson Fury après sa victoire dans le match revanche, tandis que son co-manager Terry Lane a révélé que l’Américain Deontay Wilder pourrait être un autre adversaire potentiel.

Mais l’Arabie Saoudite, le Royaume-Uni et l’Amérique sont des lieux plus probables pour le prochain combat de Zhang, malgré sa popularité croissante en Chine.

Un combat de retour dans les plans de Zhang ?

Lane a dit Sports aériens : « Il y a tellement de problèmes et d’obstacles politiques et économiques à surmonter pour y parvenir. [stage a Zhang fight in China].

« Nous voulons le faire, nous l’explorons encore. En fait, les Warrens et [promotional team] Top Rank nous aide également.

« Mais nous allons y arriver, je ne sais juste pas quand.

« Nous franchirons la ligne d’arrivée à un moment donné. »