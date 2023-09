Joe Joyce éliminé par le Chinois Zhilei Zhang au troisième tour alors qu’il perd le match revanche des poids lourds | Nouvelles de boxe

Joe Joyce a perdu son match revanche avec Zhilei Zhang pour remporter des défaites consécutives contre le poids lourd chinois, qui se tournera désormais vers un affrontement avec Tyson Fury.

Zhang a brisé le record d’invincibilité de Joyce avec un arrêt au sixième round en avril, le combattant britannique entrant dans le combat de Wembley Arena de samedi à son plus lourd record en carrière alors qu’il cherchait à se venger.

Mais cette performance a été encore plus convaincante de la part de Zhang, qui a terminé le combat par un KO brutal au troisième round.

Image:

Joyce est exclue par l’arbitre





Le gaucher Zhang avait dit à l’Anglais qu’il était de retour pour mettre fin à sa carrière et aurait bien pu se montrer fidèle à ses paroles avec une autre défaite cuisante pour le « Juggernaut », qui est maintenant confronté à des questions sur sa direction.

Zhang a profité de son moment de gloire pour interpeller Tyson Fury.

Il a déclaré lors de son interview au bord du ring : « Au public, je veux vous poser une question : voulez-vous me voir faire taire Tyson Fury ? »

A propos de sa performance, il a ajouté : « Je suis content. Comme je l’ai dit avant le combat, ça va se terminer plus tôt que le premier combat et je l’ai fait. Joe, un sacré combattant, respecte-le. Je l’aime bien et je le respecte. lui, tout le monde, s’il vous plaît, prends soin de lui.

Joyce semblait à l’aise dans les premiers stades du concours dans une ouverture plutôt prudente, tournant vers sa gauche pour éviter la main gauche de Zhang dans un premier tour relativement calme.

Mais Zhang s’est montré beaucoup plus intentionné au deuxième tour, réduisant activement la distance entre les deux combattants pour se mettre à portée de Joyce.

Zhang, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 2008, a été le premier à porter un coup décisif dans le second, balançant Joyce avec une grosse main gauche avant de rattraper l’Anglais avec un autre crochet qui l’a envoyé dans les cordes avant la cloche.

Joyce a tenté de se débarrasser des toiles d’araignées au début du troisième, mais un double coup a permis à Zhang de reprendre son élan avant une fin de match époustouflante.

Zhang a travaillé Joyce avec la gauche avant de porter le coup de grâce avec un puissant crochet droit qui a envoyé son adversaire de 38 ans sur la toile – et pourrait bien mettre fin à ses espoirs dans la division des poids lourds.

Zhang, 40 ans, porte son bilan à 25 victoires, avec une défaite et un nul. Joyce a quitté le ring sans mener d’interview.

Sur la sous-carte, le boxeur Ilford Anthony Yarde a arrêté le Portugais Jorge Silva au deuxième tour pour faire un retour impressionnant lors de son premier combat depuis sa défaite contre le champion unifié des mi-lourds Artur Beterbiev.

Dublinois Pierce O’Leary a conservé le titre international WBC des super-légers avec une décision unanime contre Kane Gardner de Manchester.

Espoir poids lourd Moïse Itauma18 ans, a produit un KO fulgurant au premier tour contre Amine Boucetta pour sa cinquième victoire professionnelle consécutive.