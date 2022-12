Joe Joyce appelle Frazer Clarke à prendre sa revanche olympique : “S’il vous plaît, battez Tony Yoka pour moi !” | Nouvelles de boxe

Après une victoire éclatante contre Joseph Parker cette année, Joe Joyce s’attend à se battre pour un titre mondial cet été.

Mais, alors qu’il est occupé par cet objectif, il veut que l’ancien rival amateur et ex-coéquipier britannique Frazer Clarke se venge en son nom.

Joyce a perdu une décision très controversée contre le Français Tony Yoka lors de la finale olympique de 2016. Yoka est maintenant un boxeur professionnel, qui a subi une défaite contre Martin Bakole plus tôt cette année.

Frazer Clarke dit qu’il espère une revanche avec Joe Joyce à l’avenir après que Joyce l’ait battu quatre fois chez les amateurs



Clarke a remporté une médaille de bronze chez les super-lourds aux Jeux olympiques l’an dernier et est maintenant un espoir professionnel de 4-0.

Joyce aimerait voir Clarke boxer Yoka chez les pros.

“S’il vous plaît Frazer, battez Yoka!” dit Joyce.

“C’est un combat potentiel sur toute la ligne”, a déclaré Joyce Sports du ciel.

“Je suis heureux que Frazer soit passé maintenant et qu’il commence à se mettre au travail et à se frayer un chemin. Même un combat avec Yoka, il pourrait battre Yoka pour moi !

“Il y a de bons combats. J’aimerais le voir contre Fabio Wardley [the British champion], il y a Sol Dacres, Nathan Gorman. Ce sont même des combats qu’il pourrait avoir très bientôt, ce sont des combats intéressants à venir pour lui.”

Revenez sur les images de l’affrontement amateur explosif de Joe Joyce contre Oleksandr Usyk avant leur confrontation potentielle dans les rangs professionnels



Ce sont le genre de combats qui amèneraient Clarke vers un combat potentiel avec Joyce aussi. Ils ont boxé plusieurs fois chez les amateurs et Joyce a pu les voir renouveler cette rivalité chez les pros.

Bien que Joyce ait remporté toutes leurs rencontres amateurs, il dit que Clarke est devenu un adversaire de plus en plus difficile et serait toujours redoutable en tant que pro.

Frazer Clarke dit que les six rounds étaient nécessaires après avoir battu Kamil Sokolowski



“Le premier combat, c’était une victoire facile, je l’ai arrêté, son œil a enflé. Mais il est devenu progressivement plus dur, je pense avec sa mentalité. Il est plus jeune que moi et il était sur [GB] première. Je l’ai presque aidé à s’en sortir – nous nous sommes entraidés et où nous nous entraînions et c’était compétitif, et avec [Anthony] Joshua aussi, nous nous sommes tous entraînés”, a expliqué Joyce.

“J’ai toujours gagné [international] tournois », a-t-il poursuivi.« Il est arrivé à un point où il gagnait les tournois, nous nous sommes battus et le deuxième combat que nous avons eu a été plus difficile, il a tenu la distance. Chaque combat devenait de plus en plus difficile, jusqu’à ce que ce soit la photo-finish entre nous deux pour l’Olympique [place].

“Si je ne l’avais pas battu dans ce [last] ABA alors ça aurait été proche si j’étais parti [to Rio 2016] ou non. Alors j’ai dû le battre.”

Le boxeur Frazer Clarke partage comment ses expériences de travail comme agent de sécurité avant de devenir professionnel lui ont été bénéfiques sur le ring



Joyce ne refuserait pas à Parker une revanche si le Néo-Zélandais retournait dans la course.

“Si les gens veulent le voir, je suppose que nous pourrions le faire. Si ça se vend, alors oui”, a-t-il déclaré.

Sa victoire dominante sur Parker cette année a catapulté Joyce dans le classement des poids lourds.

Il détient le titre WBO ‘Interim’ qui fait de lui le challenger obligatoire pour leur championnat du monde.

Le Transnational Boxing Rankings, un système de notation indépendant, considère Joyce comme le troisième meilleur poids lourd au monde après Oleksandr Usyk et Tyson Fury.

“J’ai prouvé que j’étais au niveau élite en battant Joseph Parker. Je suis prêt pour de grandes choses”, a déclaré Joyce.

“C’était mon combat clé pour le moment d’évasion. Je veux dire [beating Daniel] Dubois était un grand qui a fait taire beaucoup de sceptiques et a montré de quoi je suis fait. Le combat de Parker n’est que le prochain niveau à franchir pour être au niveau élite, dans le top cinq.

“C’était un changement du jour au lendemain. C’était comme s’accrocher, on me mentionne maintenant parmi les cinq premiers, on en parle.

“Cela m’a juste donné cette étape supplémentaire dont j’avais besoin.”