Joe Jones et Sophie Turner confirment officiellement leur séparation ; le chanteur a filmé l’actrice avec une « caméra annulaire » ?

Joe Jonas et Sophie Turner étaient considérés par beaucoup comme un couple idéal. Aujourd’hui, la nouvelle est tombée qu’ils se dirigeaient vers une séparation. Le couple a deux très jeunes enfants. Selon des sources hollywoodiennes, leurs personnalités ne correspondaient tout simplement pas. Alors que Joe Jonas est décrit comme un casanier, Sophie Turner serait du genre à faire la fête et à sortir. Les fans ont eu des réactions variées à ce sujet. Beaucoup ont dit que Joe Jonas et elle étaient sortis ensemble pendant une période considérable avant de se marier. Ils se demandaient comment il n’avait pas compris que leurs personnalités ne correspondaient pas ? Sophie Turner n’a fait aucun projet après Game Of Thrones. On suppose qu’elle veut revenir devant la caméra.

Joe Jonas-Sophie Turner publie une déclaration

Le couple a déclaré qu’il s’agissait d’une décision commune et que tout se passait plutôt à l’amiable. Joe Jonas a apparemment supprimé toutes les photos avec Sophie Turner sur son compte de réseau social. Les deux ont eu un mariage de rêve en 2019 en France. En 2020, ils ont eu leur premier enfant, une fille nommée Willa. Elle est de nouveau tombée enceinte et a eu une fille. Sophie Turner a déclaré qu’être mère était l’une des meilleures choses de la vie. La famille des Jonas s’est agrandie avec ces filles dont Malti Marie Jonas. Il semble que Joe Jonas va demander une coparentalité active où il pourra fréquemment rendre visite aux filles. Le seul règlement sera celui de leur vaste maison conjugale.

Est-ce la raison de la séparation de Joe Jonas et Sophie Turner ?

TMZ a déclaré que Joe Jonas avait surpris sa femme Sophie Turner en train de faire ou de dire quelque chose devant une caméra annulaire, ce qui était assez blessant. Il réalisa que leur mariage était terminé. Les internautes se demandent pourquoi tous les récits viennent du côté de Joe Jonas. Les deux s’étaient rencontrés quand elle était très jeune.

Des sources racontent à TMZ que Joe Jonas a demandé le divorce après avoir prétendument surpris Sophie Turner en train de faire ou de dire quelque chose devant une caméra annulaire : « Joe avait accès à une caméra en anneau qui, selon lui, capturait Sophie en train de dire et/ou de faire quelque chose qui lui faisait comprendre que le mariage était terminé. » pic.twitter.com/ppQSNZ8mBx PopBase (@PopBase) 6 septembre 2023

Les Jonas Brothers sont en tournée ces derniers temps. Sophie Turner est connue par des millions de personnes sous le nom de Sansa Stark de Game Of Thrones.