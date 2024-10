Photo : Joe Jonas va répéter l’histoire alors que Sophie Turner le taquine avec son beau : Source

Joe Jonas et Stormi Bree se seraient séparés à cause de Sophie Turner.

Pour ceux qui ne le savent pas, il a été rapporté en juin 2024 que Stormi et Joe avaient décidé d’arrêter après une aventure de seulement cinq mois.

Récemment, un initié a partagé avec Vie et style que tel était le cas parce que le musicien était incapable de mettre son passé derrière lui.

« Il s’est écrasé et a brûlé après seulement quelques mois parce que Joe est encore trop accroché à Sophie », a expliqué la source expliquant pourquoi le couple s’est séparé après une brève histoire d’amour.

Cependant, l’actrice de Game of Thrones n’a apparemment aucun problème à sortir de son divorce puisqu’elle est récemment devenue officielle sur Instagram avec son nouveau petit ami.

« Ça le brûle vraiment que Sophie n’ait pas eu le même problème », a également expliqué la source.

Il est pertinent de mentionner ici que Joe et Sophie ont annoncé leur divorce en septembre 2023. Durant leurs quatre années de mariage, l’ancien couple a accueilli deux filles, Willa et Delphine.

« Ce dont il a besoin, c’est de travailler sur lui-même et de ne pas s’inquiéter de ce que fait Sophie – mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Ce qui est plus probable, c’est qu’il se lancera dans une autre relation juste pour prouver qu’elle ne peut pas le surpasser ! ont-ils conclu.