Joe Jonas supprime la mention Diddy de « Cake By The Ocean » de DNCE

Joe Jonas a supprimé la mention de Sean « Diddy » Combs dans la chanson à succès de son groupe DNCE, « Cake By The Ocean ».

Alors qu’il se produisait à la fin du mois dernier (28 septembre) avec les Jonas Brothers, Joe a interprété son projet parallèle « Cake By The Ocean » de DNCE. Bien que ce soit quelque chose que Joe fait habituellement lors des concerts des Jonas Brothers, la performance du 28 septembre s’est avérée unique, car c’était la première fois qu’il modifiait les paroles de la chanson pour supprimer toute mention de Diddy à la suite des abus sexuels du rappeur et allégations d’agression et procédures judiciaires en cours.

Pendant la performance – qui n’est devenue virale que récemment sur les réseaux sociaux – Jonas retravaille les paroles «Marche pour moi, bébé / Je serai Diddy, tu seras Naomi » à « Marche pour moi, bébé / Je te regarderai être Naomi».

Les paroles originales faisaient référence à des spéculations selon lesquelles Diddy aurait fréquenté le mannequin Naomi Campbell dans les années 2000. Dans la vidéo, Jonas semble grimacer avant de modifier les paroles.

Regardez les images de la modification ci-dessous.

Joe n’a pas chanté la réplique de D*Ddy, ouais, a-t-il dit… un autre nom ???? 🎥 : histoires de marianarhxdes ig pic.twitter.com/ztPPMYjwft – le (@jonaseffects) 29 septembre 2024

Joe Jonas est désormais le dernier musicien à modifier ses paroles pour supprimer les clins d’œil au rappeur en disgrâce. Plus tôt cette année,

En août, Kesha a révélé qu’elle prévoyait de réenregistrer son premier single à succès « TiK ToK » une fois qu’elle aurait obtenu les droits légaux pour le faire afin de refléter un changement dans les paroles de « Je me réveille le matin en me sentant comme P Diddy » à « Je me réveille le matin comme un putain de P Diddy« . À Coachella 2024, Reneé Rapp a fait ressortir le Kesha lors de son set pour « TiK ToK », marquant la première fois que les paroles ajustées étaient interprétées.

Le mois dernier, le magnat du rap a été arrêté à New York et accusé de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Diddy s’est ensuite vu refuser la libération sous caution malgré une caution de 50 millions de dollars et aurait été placé sous surveillance suicidaire en attendant son procès, bien que son avocat, Marc Agnifilo, l’ait déclaré. TMZ que la directive a été émise comme une mesure de routine pour les « nouveaux détenus de haut niveau ». D’autres rapports suggèrent qu’il ne mangeait pas en prison par crainte d’être empoisonné. Le refus de libération sous caution signifie que le rappeur a reçu l’ordre de rester en prison en attendant son procès.

Plus tôt cette semaine, l’avocat de Diddy, Agnifilo, a déclaré qu’un appel contre le refus de libération sous caution avait été déposé, le musicien promettant qu’il ne rencontrerait aucune femme en dehors des membres de sa famille et qu’il participerait à des tests de dépistage de drogue hebdomadaires s’il était libéré. prison.

Il a également été rapporté hier que 120 victimes présumées, dont 25 mineures, préparaient des poursuites contre Diddy pour abus sexuels présumés. Selon l’avocat texan Tony Buzbee, la majorité des 120 dossiers potentiels devraient être déposés ce mois-ci.

La prochaine audience de Diddy devrait avoir lieu le 9 octobre.

Dans un nouveau TMZ documentaire intitulé La chute de Diddy : l’acte d’accusationl’avocat du magnat du rap a déclaré qu’il était « en fait remarquablement positif » en prison et qu’il avait « accepté le fait qu’il en était là pour l’instant » et qu’il était « concentré sur sa défense ».