Joe Jonas, Simon Cowell et d’autres hommes célèbres parlent franchement de la chirurgie plastique et des injectables

La chirurgie plastique, les produits de comblement et les injectables ne sont pas réservés aux femmes d’Hollywood.

Joe Jonas a récemment déclaré que les hommes ne devraient pas être confrontés à une stigmatisation négative s’ils décident de faire faire du travail. Mais ils doivent être prudents.

En avril, Simon Cowell a admis avoir fait trop de travail et a déclaré que son visage ressemblait “à quelque chose d’un film d’horreur”.

“Ces dernières années, de plus en plus d’hommes se tournent vers un large éventail de procédures cosmétiques, certaines plus invasives que d’autres”, pour lutter contre les conséquences du vieillissement”, a déclaré le Dr Jason Emer, dermatologue cosmétique à Beverly Hills qui traite de nombreuses célébrités masculines. , a déclaré à Fox News Digital.

Le Dr Emer dit que le “lifting non chirurgical” appelé le Rohrer PiXel8, est parmi les procédures les plus populaires pour les hommes et a ajouté que le Botox devient tout aussi populaire pour les hommes que pour les femmes.

“Les tendances évoluent de telle manière que les hommes rattrapent enfin ce que les femmes ont fait pendant des décennies – désirant une apparence plus jeune en corrigeant les effets secondaires liés à l’âge”, a déclaré Emer.

Mais le Dr Paul S. Nassif, la star de “Botched”, a déclaré à Fox News Digital “la plupart de ces hommes, y compris des acteurs, des athlètes professionnels et des musiciens, ne se sentent pas à l’aise de partager ouvertement ces détails”.

Il a ajouté que, s’il est fait correctement, le travail est “souvent indétectable”.

Certaines célébrités masculines ont parlé franchement de leurs expériences avec les procédures cosmétiques.

Joe Jonas

Joe Jonas a récemment parlé de l’obtention d’injectables pour améliorer ses rides du lion et une cicatrice entre ses sourcils et a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de honte à faire le travail.

“Nous pouvons être ouverts et honnêtes à ce sujet et être confiants”, a-t-il déclaré dans une interview avec People.

Le chanteur s’est associé à Xeomin, un cosmétique injectable qui utilise une formule unique pour éliminer les protéines inutiles de la peau. Jonas a parlé franchement du sujet des procédures cosmétiques, en disant : “Je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose que nous devons éviter.”

Il a également mentionné que le traitement qu’il avait reçu n’était pas “exagéré”.

Jonas a souligné que les stigmates entourant les hommes qui prennent soin d’eux appartiennent au passé.

“Il y a eu toutes ces discussions à un moment donné, du genre ‘Oh, les hommes ne peuvent pas faire ça’ ou ‘C’est bizarre que les gars fassent ça’, et je pense qu’il y a une stigmatisation qui s’estompe, et j’aime ça”, a-t-il déclaré. .

“Les gars se maquillent plus ouvertement, et c’est super à voir”, a ajouté Jonas. “C’est comme, fais ce que tu veux, tu sais? C’est une belle génération dans laquelle nous vivons.”

Simon Cowell

En avril, Simon Cowell a renoncé au Botox et aux agents de remplissage après avoir déclaré que cela faisait ressembler son visage à “quelque chose d’un film d’horreur”.

Aux Nickelodeon Kids ‘Choice Awards 2022, le juge “American Idol” a admis que ses modifications faciales mineures “étaient allées un peu trop loin”.

“Il y a eu une étape où j’étais peut-être allé un peu trop loin. J’ai vu une photo de moi” avant “l’autre jour et je ne l’ai pas reconnue comme moi, tout d’abord”, a-t-il déclaré. Cowell, 62 ans, a admis que son fils Eric, âgé de 8 ans, était “en crise de nerfs” lorsqu’il a vu son visage.

“C’en était assez”, a-t-il poursuivi. “Il n’y a plus du tout de remplissage sur mon visage maintenant. Zéro.”

Le Dr Emer a partagé avec Fox News Digital que le Botox, les produits de comblement et autres injectables sont parmi les procédures les plus courantes que les hommes subissent.

“Les hommes recherchent de plus en plus de petits traitements non invasifs comme le Botox, les produits de comblement pour le contour du visage ou l’amélioration des rides et les soins de la peau et les lasers pour l’amélioration du teint de la peau afin de ralentir le processus de vieillissement et d’avoir l’air plus jeune pour leur âge”, a-t-il déclaré.

“Mais ils viennent plus souvent pour des interventions chirurgicales préventives comme la chirurgie des paupières, les liftings précoces du visage et du cou et la liposuccion du contour du corps comme ma procédure Gladiator”, a poursuivi Emer.

Selon The Sun, Cowell a fait peau neuve en 2018.

“Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire maintenant. Vous n’avez pas seulement à vous remplir le visage avec du mastic et du Botox”, a-t-il déclaré au point de vente.

“Ça fait très mal, mais ça élimine les dommages du soleil et débranche toute la merde.”

Josh Hutcherson

En 2012, Josh Hutcherson s’est fait refaire le nez pour réparer son nez cassé. Après l’opération, l’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager comment il faisait face à la convalescence.

“Je viens de me faire opérer pour réparer mon nez cassé. La guérison, c’est nul… Dieu merci, pour un marathon à vie… #lalisteclients merci Jennifer Hewitt”, a-t-il écrit.

À l’époque, la star de “Hunger Games” avait 19 ans et a déclaré à TMZ qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour réparer son septum dévié.

“J’étais bloqué à 90% dans ma narine droite”, a-t-il déclaré au point de vente.

Christian Bale

Christian Bale a révélé en 2000 qu’il avait fait faire des travaux pour réparer ses dents.

“J’aimais mes vieilles dents”, avait-il déclaré au Guardian à l’époque. “J’en ai un moulage sur une étagère. Mais avec Patrick Bateman, son physique est beaucoup plus important qu’avec la plupart des personnages. Il traite totalement du superficiel et il est incroyablement narcissique.”

Bale s’est fait soigner les dents avant de jouer le rôle de Patrick Bateman dans “American Psycho”.

“Je me suis regardé dans le miroir, et ce n’était pas bien”, a-t-il poursuivi. “On m’a prévenu que si j’avais des majuscules, je pourrais avoir un zézaiement, et vous pourriez toujours être capable de le dire en gros plan. Alors j’ai pensé, j’aime mes dents, mais je ne suis pas tellement attaché à elles que je suis va ruiner tout ce film parce que je refuse de les faire.”

Mickey Rourke

Mickey Rourke a subi plusieurs interventions sur son visage. En 2014, l’acteur a parlé au Daily Mail des opérations et a partagé qu’il s’était adressé au “mauvais gars” pour ses opérations.

En plus de sa carrière d’acteur, Rourke a passé du temps en tant que boxeur amateur et professionnel. Mais son temps sur le ring a eu des conséquences néfastes sur son corps, l’amenant à devoir “reconstruire” son visage.

“La plupart du temps, c’était pour réparer le désordre de mon visage à cause de la boxe, mais je suis allé voir le mauvais gars pour remettre mon visage en place”, a-t-il déclaré au point de vente.

“J’ai eu le nez cassé deux fois. J’ai eu cinq opérations sur mon nez et une sur une pommette cassée.”

Enrique Iglesias

Le chanteur Enrique Iglesias a subi une intervention chirurgicale mineure en 2003.

Iglesias s’est fait enlever un grain de beauté sous l’œil droit. Peu de temps après l’opération, Iglesias a déclaré à Access Hollywood qu’il avait retiré la taupe non pas par vanité, mais pour sa santé.

“Je suis allé chez le médecin un jour, et il a dit que je pouvais le faire retirer en cinq minutes”, a-t-il déclaré au point de vente. “J’y ai réfléchi et j’ai demandé : ‘Quelles sont les conséquences si je le fais ou si je ne le fais pas ?’ Je m’en foutais. Mais ensuite, le médecin m’a dit qu’avec le temps, la taupe pouvait causer le cancer, alors j’ai pensé: “Oh, vas-y. Prends-le.”

Bien que la procédure ait été courte, Iglesias a partagé qu’il “paniquait” pendant le retrait.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.