Joe Jonas, Simon Cowell et d’autres hommes célèbres parlent de chirurgie plastique et d’injectables

‘BROTOX’ – Joe Jonas a récemment déclaré que les hommes ne devraient pas être confrontés à une stigmatisation négative s’ils décident de faire faire du travail. Continuer la lecture…

À L’INTÉRIEUR DES NOCES SOMPTUEUSES – Les préparatifs du mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez sont en cours : ce qu’il faut savoir sur le lieu, le célébrant et plus encore. Continuer la lecture…

‘PROBLÈME SÉRIEUX’ – L’avocat de l’armurier “Rust” Hannah Gutierrez-Reed dénonce le bureau du shérif de Santa Fe au sujet de l’enquête. Continuer la lecture…

CONFESSIONS DE CASTING – Michelle Yeoh révèle pourquoi Quentin Tarantino ne l’a pas choisie pour “Kill Bill”. Continuer la lecture…

‘VICTOIRE IMPORTANTE’ – Le prince William a salué une peine de 63 mois pour un homme qui avait fait le trafic de cornes de rhinocéros et d’ivoire d’éléphants. Continuer la lecture…

EXCLUSIF – La star de “Bewitched”, Erin Murphy, se dit “ouverte à l’idée” d’un redémarrage de la série. Continuer la lecture…

“SORTEZ-MOI” – Jesse Williams et Jesse Tyler Ferguson reprennent des rôles dans “Take Me Out” dans son retour limité à Broadway. Continuer la lecture…

PAUSE SANTÉ MENTALE – Jonah Hill ne fera plus la promotion de ses films pour prévenir les attaques de panique et travailler sur sa santé mentale. Continuer la lecture…

‘EMBRASSEZ MES MATH’ – La star de “Wonder Years”, Danica McKellar, est devenue mathématicienne pour trouver de la valeur “en dehors de Winnie Cooper”. Continuer la lecture…

REPOSEZ EN PAIX – La mort d’Anne Heche a été qualifiée d’accident, selon un rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. Continuer la lecture…

