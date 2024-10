Photo : Joe Jonas se sent « humilié » alors que Sophie Turner passe à autre chose : Source

Joe Jonas serait toujours accroché à son ex-épouse, Sophie Turner.

Récemment, le Game of Thrones L’actrice est devenue officielle sur Instagram avec son petit ami, Peregrine Pearson, et cette décision aurait empêché Joe Jonas de dormir tard, selon Vie et style.

Depuis l’annonce de la nouvelle relation de Sophie, « Joe essaie d’agir de manière machiste et dit qu’il s’en fiche totalement que Sophie soit avec Peregrine maintenant », a expliqué la source au média.

Cependant, ils ont noté : « Mais il s’en soucie absolument. C’est humiliant qu’elle ait rebondi si vite et qu’il soit toujours célibataire.

« C’est déjà assez difficile sans qu’elle affiche cette relation », a également confié la source, affirmant que Joe « avait l’impression qu’elle le lui frottait délibérément au visage », après quoi ils sont passés à une nouvelle discussion.

Ces affirmations étaient étayées par le rapport précédent du média qui mentionnait à propos du musicien : « Joe a divorcé avec beaucoup de fanfaronnade ».

La source a même noté : « Il a dit très fort comment il allait s’imposer. »

« Mais on dit que les choses ont évolué dans l’autre sens et que Sophie a obtenu tout ce qu’elle pensait juste et plus encore », a également révélé l’initié.