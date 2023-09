Joe Jonas répond aux rumeurs de divorce de Sophie Turner sur scène

Joe Jonas a parlé publiquement de son divorce avec l’actrice de « Game of Thrones » Sophie Turner pour la première fois samedi sur scène au Dodger Stadium de Los Angeles.

Joe, ainsi que les frères Nick et Kevin Jonas, sont actuellement en tournée intitulée « THE TOUR ». Le musicien a demandé le divorce le 5 septembre et a parlé pour la première fois publiquement des rumeurs qui circulaient autour de la fin de leur relation.

« Ça a été une semaine folle », a déclaré Joe au public, selon le magazine People. « Je veux juste dire, si vous ne l’entendez pas de ces lèvres, ne le croyez pas. OK ? »

« Merci à tous pour votre amour et votre soutien envers moi et ma famille. Je vous aime les gars. »

Jonas a fait cette reconnaissance avant la performance du groupe de « Hesitate », qui aurait été inspirée par sa relation avec Turner. Il est ensuite devenu ému et a versé une seule larme pendant la chanson, selon Page Six.

Jonas avait précédemment publié une déclaration commune avec Turner après l’annonce de leur divorce.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », écrivait alors l’ancien couple sur Instagram. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Jonas a demandé le divorce de Turner le 5 septembre devant le tribunal du comté de Miami-Dade en Floride. L’ancienne star de Disney est représentée par le célèbre avocat Thomas J. Sasser, qui avait déjà été embauché par Tiger Woods.

Le chanteur a déclaré que le mariage était « irrémédiablement rompu » dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Jonas et Turner ont commencé à se fréquenter en 2016 et se sont ensuite mariés lors d’une cérémonie impromptue à la A Little White Wedding Chapel à Las Vegas le 1er mai 2019. Ils partagent deux enfants ensemble.

