Joe Jonas répond aux allégations de Sophie Turner et nie les allégations selon lesquelles leurs filles auraient été « enlevées »

Le divorce entre Sophie Turner et Joe Jonas a pris une tournure amère après que le premier ait intenté une action en justice contre le chanteur des Jonas Brothers et l’ait poursuivi en justice pour avoir refusé le retour de leurs filles au Royaume-Uni. L’acteur a également affirmé qu’elle avait découvert que Joe avait demandé le divorce quelques jours après que les informations soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Suite aux allégations, Joe a répondu aux affirmations de Sophie et les a qualifiées de « trompeuses ».

Sophie Turner porte plainte contre Joe Jonas

Dans le procès intenté par Sophie Turner, l’acteur a allégué que le père, Joe Jonas, avait empêché le retour des enfants des États-Unis au Royaume-Uni, ce qui constitue une « violation des droits de garde de la mère » en vertu de la loi anglaise puisque la résidence habituelle des enfants est le Royaume-Uni. .

Elle a en outre allégué que Joe avait accepté plus tôt que Sophie se rende à Manhattan pour récupérer personnellement leurs filles après avoir terminé le tournage de son émission. Jeanne au Royaume-Uni. Cependant, Sophie a affirmé que Joe avait refusé de laisser partir leurs filles malgré l’arrivée de Sophie pour les chercher le 17 septembre. L’acteur a également affirmé que Joe avait refusé de lâcher leurs passeports. L’acteur a également affirmé que c’était grâce aux médias qu’elle avait découvert que Joe avait demandé le divorce.

Joe Jonas répond aux allégations de Sophie Turner

Après que la nouvelle du procès de Sophie Turner soit devenue virale sur les réseaux sociaux, le représentant de Joe Jonas a publié une déclaration officielle niant les affirmations de Sophie. Le communiqué indique qu’un malheureux désaccord juridique concernant un mariage touche malheureusement à sa fin. Le communiqué ajoute également qu’accuser Joe d’« enlèvement » était « au mieux trompeur, et au pire un grave abus du système judiciaire ».

Le communiqué ajoute en outre que Joe souhaite que Sophie reconsidère sa dure position juridique et avance d’une « manière plus constructive et privée », car la seule préoccupation de Joe est le bien-être de leurs deux filles. La déclaration a également révélé que ce n’est qu’après avoir reconnu Sophie que Joe a poursuivi la procédure de divorce.