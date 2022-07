Joe Jonas rend hommage à sa femme Sophie Turner après la naissance de son deuxième bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Allocca/StarPix/Shutterstock

Joe Jonas32 ans, a montré son appréciation pour la romance qu’il partage avec sa femme Sophie Turner, 26 ans, le 15 juillet. Le chanteur s’est rendu sur Instagram pour partager une douce vidéo qui rendait hommage à l’actrice, avec qui il a récemment accueilli un deuxième enfant, et a montré certains de leurs moments les plus mémorables, y compris leur nuit de noces et ce que semblait être elle assise lors d’un rendez-vous dans un restaurant. “Commencé par le bas maintenant nous sommes ici… Je veux voir votre ❤️ histoire », a légendé Joe le doux message.

Une fois que Joe a partagé la jolie vidéo, ses fans ont rapidement répondu avec de gentils commentaires. “Vous êtes si mignons ensemble”, a écrit un fan tandis qu’un autre les félicitait d’être mariés depuis trois ans. Un troisième a écrit: “D’accord, vous n’avez pas eu à me faire pleurer aussi fort un vendredi matin, mais d’accord” et un quatrième les a appelés “le couple préféré de tout le monde”.

La vie de Joe et Sophie semble s’améliorer. Les tourtereaux ont accueilli leur premier enfant, Willa, en juillet 2020 et ont maintenant une deuxième petite fille, qui est née plus tôt ce mois-ci. “Joe et Sophie sont heureux d’annoncer l’arrivée de leur petite fille”, ont déclaré leurs représentants Personnes le 14 juillet. Malgré l’annonce, les parents ont été assez discrets à propos de leur nouvelle fille, ce qui n’est pas trop surprenant étant donné qu’ils ont tendance à garder leur vie personnelle aussi proche que possible.

Bien qu’ils soient privés par choix, la famille est encore parfois photographiée lors de sorties publiques, donnant aux fans un aperçu des moments mémorables qu’ils passent ensemble. L’une des sorties les plus récentes a eu lieu lorsque Joe et Sophie ont emmené Willa dans un marché alimentaire en plein air en avril. Ils avaient le tout-petit dans sa poussette et marchaient l’un à côté de l’autre tout en profitant du temps chaud.

Sophie a également montré sa bosse de bébé pendant les deux grossesses lorsqu’elle se promenait régulièrement avec Joe près de chez eux. Elle portait des tenues décontractées ou à la mode, selon l’occasion, et est devenue une source d’inspiration pour d’autres femmes enceintes à la recherche d’idées sur la mode pendant leurs neuf mois de grossesse. Une chemise boutonnée courte blanche et un jean déchiré étaient l’une de ses tenues les plus remarquées en mars.