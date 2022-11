Joe Jonas parle d’être prêt pour le rôle de “Spider-Man” avant qu’il ne soit confié à Andrew Garfield

Joe Jonas est un artiste solo, membre d’un groupe de garçons populaire et a quelques crédits d’acteur à son nom. Un rôle qu’il a été “détruit” qu’il n’a pas reçu était Spider-Man, après que le rôle soit allé à Andrew Garfield.

Jonas s’est récemment exprimé sur le Podcast “Juste pour varier”, où il a parlé de son expérience d’audition pour jouer le héros de la toile dans la franchise “The Amazing Spider-Man”.

“Je me souviens qu’il y a des années, j’étais partant pour Spider-Man et j’étais tellement, tellement excité et c’était l’année où Andrew Garfield l’a eu. De toute évidence, il était le bon”, a expliqué Jonas.

Jonas a également parlé du sentiment qu’il avait “un in” parce que le réalisateur du film était un réalisateur de vidéoclips.

“Je me souviens que c’était une grande chose à l’époque, revenir pour des rappels et le réalisateur était un réalisateur de vidéoclips. Alors je me suis dit:” J’ai un ici. Mais vous savez quoi ? J’adore le processus d’audition, de mise en avant et de devoir faire ses preuves”, a expliqué le chanteur des Jonas Brothers.

Le rôle que Jonas était en train de jouer a fini par aller à Garfield, qui a joué le rôle dans le film “The Amazing Spider-Man” de 2012 et “The Amazing Spider-Man 2” avec Emma Stone, avec qui il est sorti pendant le tournage des films jusqu’à ce que leur rupture en 2015.

Garfield a également joué Spider-Man dans le film de 2021 “Spider-Man: No Way Home”. Tobey Maguire, qui a joué le super-héros dans une trilogie de films de 2002 à 2007, est également revenu pour reprendre son rôle dans le film de 2021.

Quant à Jonas, au-delà de ses efforts musicaux, qui incluent The Jonas Brothers, un groupe dans lequel il est avec ses frères Nick et Kevin Jonas, il a également fait du théâtre, plus récemment dans le film de 2022 “Devotion”. Il a parlé d’auditionner pour ce rôle sur le podcast et a remercié sa femme, Sophie Turner, qui l’a aidé tout au long du processus.

“Quand vous avez une femme comme Sophie Turner, qui est une actrice phénoménale, celle qui vous filme et vous dirige à travers, vous devez apporter votre A-game. C’est ma critique la plus dure. Oui, je vais être un peu nerveux [but she’s] super utile et je me sens comme un excellent entraîneur par intérim pour me guider à travers cela. Et je dois la remercier”, a déclaré Jonas.

Jonas et Turner sont mariés depuis 2019 et ont deux filles ensemble. Elle est une actrice connue pour avoir joué Sansa Stark dans la populaire émission de télévision “Game of Thrones” et joué Jean Grey dans “X-Men : Apocalypse” et “X-Men : Dark Phoenix”.