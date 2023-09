Joe Jonas montre son alliance au milieu des rapports de divorce de Sophie Turner – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Joe Jonas et Sophie Turner a apparemment écrasé les rumeurs de divorce après que le musicien ait montré son alliance sur une nouvelle photo Instagram.

L’artiste de « Cake by the Ocean », 34 ans, a partagé une photo de lui-même en noir et blanc via Instagram le lundi 4 septembre. Sur la photo, Joe portait un t-shirt graphique et sa bague en argent était bien en vue à son doigt de mariage. Les fans, bien sûr, n’ont pas pu s’empêcher de remarquer les bijoux et ont applaudi Joe dans la section commentaires.

« Les rumeurs de divorce font taire avec une seule photo », a écrit un utilisateur d’Instagram. « NOUS VOYONS UNE BAGUE ! MERCI DIEU », intervint un autre.

Quant à Sophie, 27 ans, l’ancienne Game of Thrones La star a été vue en train d’assister au concert des Jonas Brothers à Austin, au Texas, le dimanche 3 septembre, au milieu de la tournée en cours du groupe. Une photo a fait surface sur les réseaux sociaux de Sophie debout au fond de la foule en train de regarder son mari et ses frères. Nick Jonas et Kévin Jonas interprètent leurs chansons à succès.

Plus tôt dans la journée, plusieurs médias ont rapporté que Joe avait parlé avec deux avocats spécialisés en divorce à Los Angeles. TMZ a été le premier à annoncer la nouvelle. Une source a déclaré au média que Joe et Sophie avaient eu de « sérieux problèmes » dans leur mariage au cours des six derniers mois.

Les représentants de Joe et Sophie n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’HollywoodLife à l’époque.

L’ancien de Disney Channel et le Se venger L’actrice s’est rencontrée pour la première fois fin 2016. Moins de trois ans plus tard, Joe et Sophie se sont enfuis à Las Vegas en mai 2019. Ils ont ensuite organisé une cérémonie de mariage officielle en France le mois suivant, échangeant leurs vœux devant leurs familles et amis. Peu de temps après s’être mariés, Joe et Sophie sont devenus parents, accueillant leur fille Willa en 2020 et une deuxième fille en 2022.

Bien que Joe n’ait pas récemment partagé de photos de sa femme sur les réseaux sociaux, Sophie a publié un doux hommage sur Instagram pour la tournée des Jonas Brothers le 14 août. Dans la première image de son carrousel, Sophie a inclus une photo d’elle embrassant la main de Joe alors qu’ils entraient. Yankee Stadium à New York. Elle a sous-titré le message : « Longues, longues nuits à New York ».