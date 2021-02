Joe Jonas a partagé son amour pour sa femme Sophie Turner le jour de son anniversaire avec un message d’anniversaire ludique.

Sophie, qui a célébré ses 25 ans dimanche, a été inondée de messages de ses fans, dont son mari bien-aimé Joe.

Le musicien, 31 ans, et l’actrice, 25 ans, sont mariés depuis près de deux ans, mais Joe a prouvé qu’il était toujours éperdument amoureux de son beau par son dernier hommage sur les réseaux sociaux.

« Joyeux anniversaire bébé. Tu as deux humeurs et je les aime toutes les deux. Je t’aime », a-t-il écrit sur Twitter.

Pour illustrer son message, Joe a posté une photo de Sophie qui avait l’air très glamour et assemblée à côté d’une autre d’elle qui avait l’air plus détendue et décontractée sans se maquiller.







(Image: joejonas / Instagram)



Les fans de Sophie ont été laissés dans l’hystérie par la légende, et beaucoup sont allés à la section des commentaires.

L’un d’eux a partagé: « Lol, c’est une oie tellement idiote. »

Un autre a écrit: « Objectifs de couple ».

Et un troisième écrit: « Ok, je vais dire que vous êtes mon couple préféré, je vous aime les gars et joyeux anniversaire Sophie. »

Le couple a accueilli leur premier enfant, une fille nommée Willa, en juillet après avoir gardé la grossesse secrète.







(Image: joejonas / Instagram)



Ils sont restés très silencieux sur les réseaux sociaux depuis, les deux partageant rarement des messages.

Cependant, Joe et Sophie semblent être plus aimés que jamais, comme le montre l’hommage réconfortant du chanteur à sa femme.

Il a récemment été rapporté que le couple « essayait d’avoir un autre bébé » quelques mois seulement après avoir donné naissance à la petite Willa.

Un initié proche du couple a déclaré à Us Weekly que les tourtereaux envisageaient déjà de donner un frère à Willa.







(Image: Getty Images)











Cela survient alors que Joe et Sophie auraient jeté leurs espoirs sur une « grande famille ».

« Joe et Sophie essaient déjà d’avoir un autre bébé », a déclaré une source à la publication.

« Ils sont vraiment ravis d’agrandir leur famille. Le fait d’avoir le bébé les a rendus très proches et ils veulent fonder une grande famille ensemble. »

