Joe Jonas aime chaque facette de la femme Sophie Turnerla personnalité de.

En l’honneur de son 25e anniversaire le 21 février, la chanteuse s’est rendue sur Instagram pour partager deux photos très différentes du Jeu des trônes alun. Il a inclus une légende comique faisant référence au fait qu’elle a l’air incroyablement glamour dans le premier plan et est assez discrète dans le second qui la montre jouer avec les cordes de son sweat à capuche.

« Joyeux anniversaire bébé, » Joe, 31 ans, a écrit. « Tu as deux humeurs et je les aime toutes les deux également [purple heart emoji] je t’aime @sophiet. «

Sophie a clairement apprécié le sentiment, car elle a répondu: «Je t’aime».

L’actrice a partagé un certain nombre d’autres messages d’amis et de proches tout au long de la journée, y compris des messages des frères de Joe Kevin et Nick Jonas.

Elle a également posté une photo d’elle-même entourée d’un large assortiment de ballons à l’hélium, dont un Mylar «25». Elle a écrit: « Merci pour les souhaits d’anniversaire de 25 ans et de prospérité sur la lune et retour. »