Joe Jonas et Sophie Turner vont-ils mettre fin à leur mariage de quatre ans après de « sérieux problèmes » ? Voici ce que nous savons

Le couple star Joe Jonas et Sophie Turner se dirigent vers le divorce en raison de « graves problèmes » dans leur mariage.

Si l’on en croit les médias, tout ne va pas bien entre l’auteur-compositeur américain Joe Jonas et son épouse l’actrice Sophie Turner. Comme l’a rapporté TMZ, Joe et Sophie sont sur le point de divorcer et ils mettront fin à leur mariage de quatre ans. Le portail a cité une source qui affirmait que le couple avait de « sérieux problèmes » dans leur mariage au cours des six derniers mois.

Le portail a en outre rapporté que Joe avait consulté des avocats spécialisés en divorce à Los Angeles pour demander le divorce et se séparer de Sophie. Joe et Sophie ont deux filles, Willa (née en 2020) et leur deuxième fille est née l’année dernière mais sa photo n’a pas encore été révélée. Le portail d’information international a également affirmé que Joe s’occupait des enfants « presque tout le temps », même lorsqu’il était en tournée musicale aux États-Unis.

Si leurs réseaux sociaux doivent être pris en compte, la dernière publication Instagram de Sophie date du 15 août, où elle a partagé des photos d’assister au concert de Joe et de le soutenir. Elle a même été aperçue assistant à des événements ensemble.





Le mariage de Sophie et Joe

Joe et Sophie se sont liés en 2016 et se sont fiancés en 2017. En 2019, le couple s’est marié lors d’une cérémonie impromptue dans une chapelle de Las Vegas en 2019, à la suite des Billboard Music Awards. Plus tard, les deux se sont remariés en France en présence des membres de leur famille et d’autres personnes. Nick Jonas et son épouse Priyanka Chopra faisaient également partie de la cérémonie.