Joe Jonas et Sophie Turner vont divorcer dans le cadre d’une « décision commune » de se séparer – National

Après quatre ans de mariage et deux enfants, Joe Jonas a demandé le divorce de Sophie Turner.

Jonas, 34 ans, a déposé mardi sa demande de divorce dans le comté de Miami-Dade en Floride. Selon archives publiquesJonas a déclaré que l’état « irrémédiablement brisé » de leur mariage était la raison du divorce.

Lui et le jeune homme de 27 ans Game of Thrones L’acteur a publié des déclarations correspondantes mercredi.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », a écrit le couple. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Jonas et Turner ont deux enfants ensemble, Willa, née en 2020, et un deuxième enfant né en 2022, dont le nom n’a pas été rendu public. Ils demandent la garde partagée.

La demande de divorce indique également que le couple a un accord prénuptial qui a été signé avant leur mariage en 2019.





Jonas et Turner se sont rencontrés en 2016 lorsqu’il a tristement célèbre glissé dans ses messages directs Instagram. En 2019, Turner a déclaré à Harper’s Bazaar UK qu’elle et Jonas se sont finalement rencontrés dans un bar, où la connexion entre eux a été instantanée.

Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2017, lorsque Jonas a publié une photo des mains du couple, complétée par une bague blingy, sur son compte Instagram avec la légende : « Elle a dit oui ».

Le couple a eu deux cérémonies de mariage. Ils se sont mariés pour la première fois par un imitateur d’Elvis à Las Vegas en 2019 après avoir assisté aux Billboard Music Awards. La cérémonie a été retransmise en direct par le populaire DJ Diplo, pour le plus grand plaisir des fans du couple.

— 𝔭. LES VIES NOIRES COMPTENT (@radiativejustin) 2 mai 2019

Le couple a eu une deuxième cérémonie de mariage, beaucoup plus somptueuse, au Château de Tourreau au Sud de la France.

Les spéculations quant à savoir si le couple allait divorcer bouillonnaient depuis des semaines maintenant. En ligne, de nombreux fans aux yeux d’aigle des Jonas Brothers ont remarqué que Jonas avait été récemment photographié ne porte pas son alliance en public.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles il aurait engagé un avocat spécialisé en divorce, Jonas a été vu sur scène portant à nouveau son alliance à Austin, au Texas, dimanche.

Il a également publié lundi une photo sur Instagram où la bande dorée est visible au premier plan.

Turner est surtout connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. L’acteur a également joué Margaret Ratliff dans le drame L’escalier et Jean Grey dans le X Men franchise cinématographique.

Jonas et ses deux frères, Nick Jonas et Kevin Jonas, forment le trio populaire les Jonas Brothers. Ensemble, ils ont joué dans de nombreuses émissions de télévision Disney et ont sorti plusieurs chansons à succès, dont Burnin’ Up, meunier et Année 3000. Le groupe a sorti son sixième album studio en mai et est actuellement en tournée aux États-Unis.