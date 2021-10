Joe Jonas et Sophie Turner s’embrassent dans des maillots de baseball assortis sur scène à Boston – Voir la photo

Joe Jonas est allé sur Instagram pour partager plusieurs photos de lui, de sa femme Sophie Turner et de ses frères Kevin et Nick Jonas, profitant d’une soirée mémorable au Fenway Park à Boston, MA.

Joe Jonas, 32 ans, et sa femme Sophie Turner, 25 ans, ont emmené leur amour à Beantown et l’annonce fièrement sur Instagram. Le chanteur a partagé un post plein de nouvelles photos, dont l’une de lui et l’actrice en train de s’embrasser, alors qu’ils passaient la nuit à Fenway Park à Boston, MA le 1er octobre. et « 21 » au dos dans l’instantané épique alors qu’ils se serraient les bras et montaient sur scène pendant ce moment mémorable.

Le message comprenait également des photos des frères de Joe, Kevin Jonas, 33, et Nick Jonas, 29 ans, qui étaient également au parc pour mettre un Frères Jonas montrer avec Joe. Les garçons fumaient des cigares et buvaient ce qui semblait être du vin alors qu’ils portaient un toast dans une arène vide avant ou après le spectacle. « Nuit magique à Boston ❤️ #RememberThisTour », a légendé Joe le message, qui a suscité de nombreuses réponses.

« Vous êtes les plus mignons », a écrit un adepte tandis qu’un autre a déclaré qu’ils « avaient adoré le concert ». Un troisième s’est exclamé : « J’ai passé le meilleur moment ! Merci beaucoup pour un spectacle incroyable! Je suis tellement fier de vous les gars et du chemin parcouru ! et un quatrième a écrit: « C’était tellement incroyable! »

Avant leur spectacle à Boston, Joe et Sophie ont fait la une des journaux pour avoir été repérés à New York. Les Game of Thrones la beauté a montré des cheveux roux frisés qui étaient parfaits pour le début de l’automne alors qu’elle marchait avec Joe et ses frères à l’extérieur dans la Grosse Pomme. Elle portait un sweat-shirt et un jean colorés et confortables pendant l’observation et gardait un masque blanc sur le nez et la bouche pour se protéger.

Lorsque Joe et Sophie ne visitent pas différentes villes pour la tournée des Jonas Brothers, ils restent à la maison avec leur fille d’un an Willa. Les fiers parents viennent d’acheter un manoir de 11 millions de dollars à Miami, en Floride, et il comprend une cave à vin, un atrium, une salle de sport, une piscine et un étang de carpes koï, entre autres commodités, ce sera donc un endroit incroyable pour élever leur petit fille!