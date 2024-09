Joe Jonas et Sophie Turner règlent leur divorce

Joe Jonas et Sophie Turner ont officiellement conclu un accord de règlement un peu plus d’un an après que la star des Jonas Brothers a demandé le divorce.

Dans les documents judiciaires déposés le 6 septembre, qui ont été obtenus plus tard par PERSONNESUn juge de Floride a statué que le mariage de quatre ans de Jonas et Turner était « irrémédiablement brisé ». Bien que les termes définitifs de leur accord soient confidentiels, les documents affirment qu’ils ont conclu un accord qui était « dans le meilleur intérêt des parties et de cette famille ».

Le juge a également accordé à Jonas, 35 ans, et Turner, 28 ans, une dérogation à la période d’attente obligatoire de 20 jours imposée par l’État pour leur divorce, notant que « le mariage entre les parties est dissous et les parties sont rétablies dans leur statut de célibataire ».

Les représentants de Turner et Jonas n’ont pas immédiatement répondu à L’hebdomadaire de divertissement demande de commentaire.

Joe Jonas et Sophie Turner.

Kevin Mazur/Getty Images



Jonas et Turner se sont mariés en 2019 après trois ans de relation et ont eu deux enfants ensemble. Le couple a acheté une maison ensemble à Miami en 2022, mais l’a vendue l’année suivante. En septembre 2023, Jonas a demandé le divorce à Miami, déclenchant une longue série de procédures et d’apparitions publiques qui ont attiré une attention médiatique importante.

Le couple a publié une déclaration commune sur le sujet le lendemain. « Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre union à l’amiable », ont-ils écrit. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons de cette décision, mais il s’agit véritablement d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaireNewsletter quotidienne gratuite de pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Plus tard dans le mois, Turner a poursuivi Jonas en justice, affirmant qu’il avait « injustement retenu » leurs enfants. Un porte-parole de Jonas a déclaré que le chanteur « cherchait à partager la garde de ses enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père ».

Le musicien et Game of Thrones l’actrice a finalement eu une idée accord à court terme pour que les enfants restent à New York, et début octobre, le couple a conclu un accord temporaire qui prévoyait la garde de leurs filles jusqu’au 7 janvier.

« Après une médiation productive et réussie, nous avons convenu que les enfants passeront du temps de manière égale dans des foyers aimants aux États-Unis et au Royaume-Uni », a déclaré le couple dans une déclaration fournie à EW. « Nous sommes impatients d’être de bons coparents. »

Page Six a rapporté plus tard que Jonas avait déposé une demande de rejet de sa requête initiale de dissolution à Miami, indiquant que le couple choisirait plutôt de régler sa séparation en privé.

Les Jonas Brothers sont actuellement en pleine tournée internationale La tournéetandis que Turner devrait apparaître dans la prochaine série télévisée, Jeanne.

Parler avec Vogue britannique En mai, Turner a décrit les conséquences de son divorce comme « les pires jours de ma vie », notant qu’elle tournait Jeanne Quand la nouvelle a éclaté, elle n’a pas pu voir ses enfants. « Je suis mécontente de la façon dont tout s’est déroulé, surtout en ce qui concerne mes enfants », a-t-elle déclaré. « Ce sont eux les victimes de tout cela. »

Reportage supplémentaire d’Emlyn Travis.