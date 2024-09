Joe Jonas et Sophie Turner finalisent leur divorce

Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ, Joe et Sophie ont réglé leur divorce et un juge l’a signé.

Sophie sort avec un aristocrate britannique Pèlerin Pearson et Joe a eu une aventure avec l’actrice Stormi Bree et s’est depuis rapproché de l’actrice libanaise Laila Abdallah .

Le règlement intervient un peu plus d’un an après Joe a demandé le divorce après des mois de problèmes conjugaux entre les deux. Les ex ont commencé à se fréquenter en 2016 et l’année suivante, ils se sont fiancés. Joe et Sophie se sont mariés en 2019 lors d’une cérémonie de mariage à Las Vegas.