Joe Jonas et Sophie Turner finalisent leur divorce – Voici ce que nous savons | Joe Jonas, Sophie Turner | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Joe Jonas et Sophie Turner ont finalisé leur divorce.

L’ancien couple s’est lié pour la première fois en 2016 et s’est marié en mai 2019. Ils ont accueilli leur première fille, Willaen juillet 2020 et ont accueilli leur deuxième fille, Delphineà l’été 2022.

Joe et Sophie Ils se sont séparés en septembre 2023 après quatre ans de mariage et désormais leur divorce est définitif.

Alors, que savons-nous ?

Continuez à lire pour en savoir plus…

TMZ Il est rapporté qu’un juge a signé un accord de divorce, mais que les termes sont confidentiels.

Joe et Sophie Ils ont dû recourir à la médiation pour régler la question de la garde de leurs enfants et des biens, et les rapports ont jugé que cette situation était « acrimonieuse ». Il semble qu’ils soient finalement parvenus à un accord et que le divorce soit désormais définitif.

Bien que leur divorce n’ait pas encore été prononcé, ils ont tous les deux déjà tourné la page.

Sophie sort avec un aristocrate britannique Pèlerin Pearson et Joe était auparavant dans une brève relation avec le mannequin Stormi BreeIl a été rapporté qu’il sortait depuis avec une actrice libanaise Laila Abdallah.

