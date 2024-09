Joe Jonas et Sophie Turner finalisent leur divorce après une bataille difficile pour la garde des enfants

Joe Jonas et Sophie Turner sont officiellement divorcés.

Selon TMZ, Les ex sont parvenus à un accord mardi, même si les détails restent confidentiels.

Les informations concernant l’accord de garde de leurs filles Willa, 3 ans, et Delphine, 2 ans, ne sont pas non plus claires.

Joe Jonas et Sophie Turner, c’est officiellement fini. Getty Images pour Roc Nation

TMZ a rapporté mardi que les ex étaient parvenus à un accord de divorce. ?Instagram

À la lumière de la finalisation de son divorce, Jonas a chanté une interprétation de « I Still Haven’t Found What I’m Looking For » de U2 lors du spectacle des Jonas Brothers à la 3Arena de Dublin, en Irlande, mardi soir, selon une vidéo posté sur TikTok.

Le crooner de « Cake by the Ocean », 35 ans, a mis fin à son mariage de quatre ans avec Turner, 28 ans, en septembre 2023.

La procédure de divorce de Jonas et de l’ancien acteur de « Game of Thrones » a immédiatement mal tourné lorsqu’ils ont assisté à des séances de médiation pour régler les détails de la garde des enfants.

Les détails de leur séparation sont confidentiels. P & P/MEGA

Jonas a demandé le divorce avec l’ancien acteur de « Game of Thrones » en septembre 2023. joejonas/Instagram

À l’époque, Turner avait poursuivi son ex-mari pour que leurs filles puissent retourner dans leur « foyer pour toujours » au Royaume-Uni, alléguant qu’il retenait leurs passeports après qu’ils eurent accepté de déménager de l’autre côté de l’Atlantique en famille avant leur séparation.

Le représentant de la pop star a cependant nié ces allégations.

La mère de deux enfants a ensuite abandonné le procès après avoir conclu un accord de coparentalité à l’amiable.

Lui et Turner ont traversé une bataille difficile pour la garde de leurs enfants. Instagram/@sophiet

Ils sont néanmoins parvenus à un accord à l’amiable. / SplashNews.com

L’ancien couple s’est enfui à Las Vegas en mai 2019 et a organisé un mariage plus grand avec leurs proches au Château de Tourreau à Sarrians, en France, en juin.

Jonas et Turner ont depuis tourné la page sur leur mariage, ce dernier sortant avec l’aristocrate britannique Peregrine Pearson.

Le crooner de « Hesitate », quant à lui, s’est rapproché du mannequin Stormi Bree à Cabo San Lucas, au Mexique, et à Aspen, au Colorado, en janvier.

Jonas et Turner partagent leurs filles Willa et Delphine. SplashNews.com

L’ancien couple s’est marié en 2019. pour le NY POST

Page Six a confirmé que la romance de Jonas et Bree avait pris fin après cinq mois de relation en mai.

La pop star a récemment été aperçue en train de se rapprocher de l’actrice Laila Abdallah en Grèce, alors qu’elles ont été photographiées en train de barboter ensemble dans l’océan en juin.

Cependant, le couple dont on entend parler n’a plus été vu ensemble depuis.

La mère de deux enfants a depuis déménagé avec Peregrine Pearson. / SplashNews.com

Jonas est également sorti avec quelqu’un. Instagram/@sophiet

Jonas a travaillé avec assiduité sur son prochain album, « Music for People Who Believe in Love », dont la sortie est prévue le 18 octobre.

Le chanteur de « Work It Out » ressentait le besoin de travailler sur de nouvelles musiques au milieu de sa séparation avec Turner, mais ne savait pas où cela le mènerait, a-t-il expliqué dans le podcast « Therapuss » en juillet.

Le père de deux enfants a confirmé qu’il n’essayait pas de « s’adresser à qui que ce soit » sur son album lors d’une interview avec Billboard le mois dernier.