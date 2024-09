Joe Jonas et Sophie Turner finalisent leur divorce après un an de bataille

Fermez la porte sur le drame du divorce de Joe Jonas et Sophie Turner.

Les ex ont finalisé leur divorce mardi, selon TMZun peu plus d’un an après Jonas, 35 ans, a déposé une requête pour mettre fin à son mariage à la star de « Game of Thrones », 28 ans.

Un juge a officiellement signé le divorce après que l’ancien couple soit parvenu à un accord mutuel, dont les termes restent toutefois confidentiels.

Sophie Turner et son avocat sont vus quittant l’appartement de Taylor Swift le 3 octobre 2023. Le couple se rendait au tribunal de la famille de Manhattan à New York. Frère Ordonez / SplashNews.com

Le divorce met fin à quatre ans de mariage. Jonas et Turner ont commencé à sortir ensemble en 2016 et se marier lors d’une cérémonie spontanée à Las Vegas le 1er mai 2019, à la Petite Chapelle Blanche. Ils ont accueilli leur première fille, Willa, en 2020, suivie de Delphine en 2022. Jonas a demandé le divorce le 1er septembre ou vers cette date.

Le divorce a été acrimonieux dès le début, centré en grande partie sur une querelle amère concernant la garde de leurs deux filles.

Peu de temps après avoir publié une déclaration commune sur les réseaux sociaux en septembre 2023 annonçant qu’ils avaient « mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable », Turned a déposé une plainte contre Jonas, l’accusant d’« enlèvement d’enfant ».

Turner a affirmé que Jonas avait retenu les passeports de leurs enfants pour les empêcher de se rendre en Angleterre, pays natal de Sophie.

Les documents juridiques soumis par les avocats de l’actrice indiquent que la rupture de l’union du couple « s’est produite très soudainement » à la suite d’une dispute le 15 août 2023. Turner a également révélé qu’elle avait découvert que Jonas avait demandé le divorce « par l’intermédiaire des médias ».

L’équipe de Jonas a cependant rapidement réagi au récit de Turner.

« Sophie savait que Joe allait demander le divorce », a déclaré un représentant de Jonas au Post à l’époque.

S’exprimant sur l’allégation d’enlèvement d’enfant, le représentant a ajouté : « Joe souhaite une garde partagée avec les enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père, et est bien sûr également d’accord pour que les enfants soient élevés à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les enfants sont nés aux États-Unis et ont passé la grande majorité de leur vie aux États-Unis. Ils sont citoyens américains. »

Joe Jonas assiste à des cocktails au coucher du soleil organisés sur un yacht au large de la plage d’Aesthesis lors de la grande soirée d’ouverture du One & Only Aesthesis le 6 juin 2024 à Athènes, en Grèce. Getty Images pour One&Only

« Il s’agit d’un désaccord juridique regrettable concernant un mariage qui se termine malheureusement », a poursuivi le représentant.

« Le terme « enlèvement » est utilisé dans le meilleur des cas, et constitue dans le pire des cas un grave abus du système juridique. Les enfants n’ont pas été enlevés. Après avoir été confiés à Joe pendant les trois derniers mois, avec l’accord des deux parties, les enfants sont actuellement avec leur mère. Sophie ne formule cette demande que pour déplacer la procédure de divorce au Royaume-Uni et faire sortir les enfants des États-Unis de manière permanente. »

En octobre 2023, Jonas et Turner ont entamé une médiation pour tenter de régler un accord sur la propriété et la garde des enfants. La décision s’est avérée fructueuse puisque le couple a annoncé qu’un juge avait suspendu leur affaire de garde d’enfants à New York après que les époux séparés ont convenu que leurs enfants partageraient leur temps entre la maison de Jonas aux États-Unis et celle de Turner au Royaume-Uni.

« Nous avons hâte d’être d’excellents coparents », ont-ils déclaré dans une déclaration commune à l’époque.

Peu de temps après que la nouvelle a éclaté que Jonas avait demandé le divorce, une source proche de la famille a déclaré Page Six Selon la source, le chanteur de « Sucker » et l’actrice de « X-Men » ont eu « de nombreux désaccords » avant que Jonas n’engage une action en justice. Selon la source, le divorce était un « dernier recours » pour Jonas.

« Il n’a jamais voulu briser sa famille, mais il a dû prendre ce qu’il pensait être la meilleure décision pour ses filles », a déclaré la source.

Joe Jonas se produit sur scène au Rock In Rio Lisbon, à Lisbonne, au Portugal, le 22 juin 2024. Nuno Cruz/NurPhoto/Shutterstock

« Un foyer malheureux n’est pas un foyer, et la vérité est que Sophie et lui ont traversé cette période difficile cette année. On en parle beaucoup, mais ce n’était pas la goutte d’eau qui a fait déborder le vase comme on le dit. »

Un autre initié proche de Jonas a déclaré TMZ« Elle aime faire la fête, il aime rester à la maison. Ils ont des modes de vie très différents. »

Ce rapport et d’autres ont suscité des réactions négatives de la part des fans de Turner et d’autres observateurs sur les réseaux sociaux qui estimaient que Jonas menait une « campagne de diffamation » contre sa femme de l’époque.

Jonas et Turner, désormais légalement célibataires, ont commencé à sortir ensemble. Turner sort avec l’aristocrate britannique Peregrine Pearson tandis que Jonas serait en couple avec l’actrice libanaise Laila Abdallah après une aventure avec l’actrice Stormi Bree.