Joe Jonas et Sophie Turner divorcent

Un juge de Floride a déclaré Joe Jonas et Sophie Turner divorcés et célibataires, signant un accord confidentiel conclu entre les deux.

Le juge du comté de Miami-Dade a approuvé l’accord vendredi, un an après que le chanteur des Jonas Brothers, âgé de 35 ans, a demandé le divorce de l’acteur de « Game of Thrones » et de « X Men », âgé de 28 ans, et cinq ans après leur mariage.

La séparation a mis un terme discret et relativement rapide à un divorce qui était brièvement devenu acrimonieux et qui semblait se diriger vers une longue et moche bataille pour la garde des enfants.

Les documents indiquent que des négociations modérées ont conduit à un accord sur le partage des biens, la pension alimentaire et la garde de leurs deux filles, Willa, quatre ans, et Delphine, deux ans.

La juge Gina Beovides a déclaré que le mariage était « irrémédiablement brisé » et que l’accord du couple, en particulier leur plan parental, était dans le meilleur intérêt de la famille.

Les courriels envoyés après les heures de bureau demandant des commentaires aux représentants de Turner et de Jonas n’ont pas reçu de réponse immédiate.

Le couple s’est rencontré via des messages Instagram et a commencé à sortir ensemble en 2016. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète dans une chapelle de mariage de Las Vegas en mai 2019 après les Billboard Music Awards. Le duo country Dan + Shay s’est produit lors du mariage.

Jonas a demandé le divorce en septembre 2023. Dans le dossier, il a demandé la garde partagée et a déclaré que les deux avaient un accord prénuptial.

Le lendemain, les deux hommes ont publié une déclaration amicale identique sur chacun de leurs comptes Instagram.

Mais la séparation s’est transformée en un conflit sérieux en quelques semaines lorsque Turner a intenté un procès pour forcer Jonas à remettre les passeports des filles afin qu’elles puissent la rejoindre dans son Angleterre natale.

Les filles, qui sont nées aux États-Unis mais ont la double nationalité, étaient avec Joe Jonas à New York, où il était en tournée, selon des documents judiciaires, dans lesquels Turner a déclaré qu’ils avaient prévu d’élever les filles ensemble en Angleterre lorsque leur mariage s’est effondré. Turner a déclaré avoir appris la demande de divorce de Jonas par les médias, tandis que Jonas a déclaré que les deux avaient eu de multiples conversations à ce sujet.

La bataille pour la garde des enfants a été abandonnée en janvier, signe que les deux hommes étaient sur la voie d’un accord.

Turner, originaire de Northampton, en Angleterre, a joué Sansa Stark pendant huit saisons dans « Game of Thrones » de HBO et a joué Jean Grey dans « X-Men : Apocalypse » en 2016 et « Dark Phoenix » en 2019.

Né en Arizona, Jonas est devenu célèbre avec ses frères Nick et Kevin dans un groupe à partir de 2005 et dans des séries Disney Channel. L’année dernière, ils ont sorti leur sixième album studio et ont fait le tour des stades américains.