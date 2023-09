Joe Jonas et Sophie Turner demandent officiellement le divorce après quatre ans de mariage, on sait pourquoi

Joe Jonas a officiellement demandé le divorce de Sophie Turner. Selon les documents obtenus par THR, la raison du divorce est que « le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu ».

Selon Hollywood Reporter, Joe Jonas aurait officiellement demandé le divorce d’avec Sophie Turner. Selon les documents obtenus par le portail, la raison du divorce est que « le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu ».





Pendant ce temps, des sources ayant une connaissance directe ont déclaré à TMZ que Joe avait contacté et consulté au moins deux avocats spécialisés en divorce de la région de Los Angeles et qu’il était sur le point de déposer des documents de divorce pour mettre fin à son mariage avec Sophie. Selon les sources, le couple a de « sérieux problèmes » depuis au moins 6 mois.

« On nous a dit qu’au cours des trois derniers mois, Joe s’est occupé de leurs deux jeunes enfants « presque tout le temps », même lorsque son groupe était en tournée. On nous dit que Joe a actuellement deux enfants, car le groupe joue aux États-Unis », a rapporté TMZ. En apparence, il ne semble y avoir aucun symptôme de problème. Joe et Sophie sont allés ensemble à plusieurs reprises. Cependant, Joe a été vu sans sa bague ces dernières semaines.

De plus, ils ont récemment vendu leur manoir de Miami. Ils ont acheté cet endroit il y a seulement un an et l’ont vendu rapidement avec un bon profit. Joe et Sophie se sont rencontrés en 2016 et se sont fiancés un an plus tard. Ils se sont mariés à la manière de Las Vegas en 2019 et vivent depuis lors la vie de famille, accueillant bientôt leur premier enfant en 2020 et un autre en 2022. En quatre ans, beaucoup de choses leur sont arrivées.

Selon TMZ, professionnellement, Joe et Sophie ont été occupés – surtout JJ, cependant. Il est récemment parti en tournée avec ses frères et devrait se produire tout l’hiver. Sophie a fait quelques trucs pour la télévision et le cinéma ces dernières années, mais elle n’est pas aussi active qu’elle l’était à l’époque de « GoT ». BTW, ils sont tous les deux encore jeunes, Joe n’a que 34 ans et Sophie n’en a que 27. (avec les entrées de l’ANI)