Joe Jonas et Sophie Turner concluent un accord de garde temporaire au milieu d’une vive bataille de divorce

Joe Jonas et Sophie Turner sont parvenus à un accord temporaire concernant la garde de leurs deux enfants alors qu’ils préparent leur divorce.

Jonas, 34 ans, et Turner, 27 ans, ont demandé à un tribunal de New York d’annuler leur procès imminent pour la garde des enfants après que les deux hommes soient parvenus à une « résolution à l’amiable » au cours d’une période de médiation de quatre jours, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Les enfants devraient faire des allers-retours entre leurs parents pendant des semaines jusqu’à la fin de 2023, selon les documents judiciaires. Turner aura la garde de leurs deux filles du 9 au 21 octobre, du 2 au 22 novembre et du 16 décembre au 7 janvier.

Jonas aura les enfants du 21 octobre au 2 novembre et du 22 novembre au 16 décembre. Turner et Jonas sont autorisés à « voyager temporairement » au Royaume-Uni ou n’importe où aux États-Unis pendant leur séjour avec les enfants.

Les représentants de Turner et Jonas n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Jonas avait initialement demandé le divorce devant un tribunal de Floride le 5 septembre.

« Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage à l’amiable », a écrit plus tard le couple séparé dans une déclaration commune. « Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune, et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants. »

Peu de temps après l’annonce du divorce, les choses ont mal tourné lorsque Turner a poursuivi Jonas devant un tribunal de New York pour la garde des enfants. Elle a affirmé avoir appris la demande de divorce « par les médias » et a déclaré que le mariage s’était rompu « très soudainement » à la suite d' »une dispute » survenue le jour du 34e anniversaire du chanteur de « Cake by the Ocean ».

Turner a accusé Jonas de « rétention illicite » de leurs filles pendant plusieurs jours. L’actrice a déclaré que l’avocat de Jonas, Thomas J. Sasser, avait reconnu que la pop star ne renoncerait pas aux passeports des enfants ni « accepterait que les enfants rentrent chez eux en Angleterre ».

Selon Turner, le couple avait déjà décidé que l’Angleterre serait le « foyer permanent » de la famille, mais Jonas avait les deux enfants avec lui lors de sa tournée nord-américaine pendant que l’actrice travaillait sur un projet. Turner avait des « hésitations » quant à cet « accord temporaire ».

À l’époque, un représentant de Jonas avait publié une déclaration contestant le dossier de Turner.

La déclaration affirmait que Turner avait les enfants à l’époque à New York et qu’après que les deux se soient rencontrés pour discuter de la garde, ils étaient parvenus à un accord. Cependant, « moins de 24 heures plus tard », Turner a informé Jonas qu’elle souhaitait déplacer définitivement les enfants au Royaume-Uni, a déclaré le représentant.

Jonas « cherche à partager le rôle parental avec les enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père et, bien sûr, il est également d’accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni », selon le communiqué.

Pendant que le drame du divorce se joue, Turner séjourne dans une propriété à New York. propriété de Taylor Swift . L’interprète de « Midnights » a eu sa propre relation avec Jonas en 2008. Les chansons « Last Kiss » et « Mr. Perfectly Fine », toutes deux écrites par Swift, parleraient de leur histoire d’amour de courte durée.

Ces jours-ci, Turner semble faire partie de l’équipe féminine de Swift. Les deux ont été photographiés à plusieurs reprises. Turner a récemment rejoint Swift, Blake Lively, Brittany Mahomes et d’autres pour un dîner à New York. Le lendemain, le groupe est apparu au MetLife Stadium dans le New Jersey pour encourager Travis Kelce des Chiefs de Kansas City, le nouveau petit ami de Swift.

