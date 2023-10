Joe Jonas et Sophie Turner assisteront à une médiation au milieu d’une bataille de divorce – Hollywood Life

Crédit d’image : Marc Patrick/BFA.com/Shutterstock

Joe Jonas34 ans, et son ex-épouse, Sophie Turner27 ans, devraient entamer un processus de médiation le 4 octobre pour tenter de résoudre leurs désaccords en matière de divorce et de garde, comme le rapporte le Poste de New York le 3 octobre. Le juge a également fixé la date du procès au 2 janvier concernant la garde des deux enfants de la starlette avec Joe. Sophie et la femme de 34 ans partagent des filles Willa3, et Delphine14 mois.

Le média a rapporté que l’audience avait duré environ 45 minutes et qu’aucun des deux couples n’était physiquement présent. L’équipe juridique de Sophie aurait « pressé » le juge d’organiser un procès « le plus tôt possible », étant donné que la mère de deux enfants devrait démarrer un nouveau projet de travail en Angleterre en janvier prochain. « Nous avons de jeunes enfants, et nous avons la pétitionnaire qui est ici maintenant aux États-Unis, mais elle a des engagements professionnels au Royaume-Uni en janvier », aurait déclaré son avocat lors de l’audience du 3 octobre.

De plus, l’équipe juridique de Joe aurait demandé une date d’audience en 2024, alors que sa tournée mondiale devrait se terminer le 9 décembre. L’avocat du musicien, Richard Min, aurait déclaré que la médiation pourrait durer entre quatre et 14 jours. Pendant ce temps, l’avocat de Sophie, Stephen Cullen, aurait rassuré le juge en lui disant que Joe et son ex-conjoint voyaient tous les deux les enfants au milieu de la séparation. « Les parties voient toutes deux leurs enfants sans entrave », a déclaré Cullen lors de l’audience.

Comme beaucoup le rappellent, le Jonas Frères Le membre a déposé les documents pour divorcer de Sophie le 5 septembre, comme le rapporte TMZ. Dans les documents initiaux, Joe demandait la « garde conjointe » de leurs deux filles. Plus tard, le 21 septembre, Sophie a intenté une action en justice contre son ex-mari pour « le retour immédiat des enfants illicitement déplacés ou retenus illégalement », comme le rapporte le journal. Page six. Dans les documents, la native du Royaume-Uni a également affirmé qu’elle et Joe avaient précédemment convenu de faire de l’Angleterre la « maison pour toujours » de leur famille.

En réponse au procès, un représentant de Joe a publié une déclaration officielle à HollywoodVie ce même jour. « Après plusieurs conversations avec Sophie, Joe a engagé une procédure de divorce en Floride, la Floride étant la juridiction appropriée pour l’affaire », commence le communiqué. « Sophie savait que Joe allait demander le divorce. Le tribunal de Floride a déjà rendu une ordonnance interdisant aux deux parents de déplacer leurs enfants. Sophie a reçu cette commande le 6 septembre 2023, soit il y a plus de deux semaines.

Le représentant a ensuite abordé l’utilisation du mot « enlèvement » dans le dossier. « Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement », a ajouté le porte-parole. « Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique. Les enfants n’ont pas été enlevés. Après avoir été confiés aux soins de Joe pendant les trois derniers mois avec l’accord des deux parties, les enfants sont actuellement avec leur mère. Sophie fait cette affirmation uniquement pour déplacer la procédure de divorce au Royaume-Uni et pour retirer définitivement les enfants des États-Unis. Sophie serait hébergée dans l’un des Taylor Swiftdans les appartements de New York au milieu de la procédure de divorce.